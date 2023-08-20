亚马逊“回到中心”政策强制员工搬迁，有人考虑住车里

IT之家 8 月 20 日消息，亚马逊正在强力推行让员工回到办公室的计划，对于不愿意搬迁的员工，只给予极少数的例外，这迫使一些员工为了遵守这一命令而采取极端的措施。

该公司最近开始执行“回到中心”的方针，要求员工根据各自团队的分配，回到中心办公室工作，而不是任何离自己所在城市最近的办公室，这迫使一些员工必须搬迁。拒绝搬迁到团队“中心”办公室附近的员工，只能在公司内部找新的工作，或者通过“自愿辞职”离开。

亚马逊的经理们称，他们被指示只在极少数情况下给予例外。有人表示，公司的目标是让“例外”的比例在全公司范围内保持在个位数，包括区域销售团队和受保护的群体，这就给个人情况留下了很小的余地。

为此，亚马逊的员工们正在采取极端的方法。在一个匿名讨论应用 Blind 上，有用户发帖称，他们的丈夫正在考虑住在一辆面包车里，靠近亚马逊的西雅图总部，这样他们就不用把家搬到得克萨斯州去。另一个用户称，他们正在考虑每周从旧金山飞到西雅图。

他们还有其他一些方法来应对亚马逊的严格新政策，有员工打算使用一个住在亚马逊办公室附近的家庭成员的地址，并在必要时飞过去。还有员工计划向亚马逊表示打算遵守这一命令，并利用他们给予的搬迁时间来找一份新工作。

对于那些选择搬迁的员工，亚马逊给了他们几个月的时间来找一个新地方。一位目前仍在亚马逊工作的员工表示，亚马逊提供了大约 7000 美元（IT之家备注：当前约 51100 元人民币）的现金和一个月左右在新城市临时住房的一次性套餐。然而，搬迁令在内部引起了巨大的骚动，许多员工都在考虑该怎么办。

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