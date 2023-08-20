无序变有序，街头摄影中的“框架构图”

在谈到街头摄影时，构图是绕不开的话题，精彩的街头摄影往往都有“恰到好处”的精密构图，细节之处反映着拍摄者的观察力和思想。

而在街头摄影的各种构图中，“框架构图”又是绕不开的一种技巧，很多精彩的街头摄影作品中都有“框架”在发挥着巧妙的作用。

今天我们结合几张街头摄影作品，来了解一下“框架构图”是如何做到“恰到好处”的：

1. 框架构图的强调作用

真实性和记录性是街头摄影的重要元素，而想要在复杂、持续变化的真实环境中抓住要点、表达个人思想，就需要利用构图来进行强调、突出。

框架构图就可以很好地起到突出强调作用，在一个普通画面中如果出现一个框架式结构，我们不自觉地就会被这个封闭的结构所吸引，框架内的元素自然也能在第一时间被注意到。

我们来看一下这张照片：

简单的照片，却能带给人很强的情绪以及视觉冲击力，狭小的框架恰好与人物强烈的动作形成对比，框架形成了一定的遮挡，不过刚好可以将注意力集中到人物的手部动作和牙齿上，突出了人物的愤怒。

在极简街头摄影中，框架构图也非常实用：

合适的框架不仅不会破坏“简洁感”，还能进一步强调主体的存在感。

2. 分割画面

框架不仅有强调的作用，还可以分割画面，让画面中有对比、呼应。

我们来看一下马格南摄影师布鲁斯・戴维森（Bruce Davidson）的经典作品：

画面第一眼看去有些混乱，却很有层次感，人物的肢体恰好组成了框架结构，让画面下面的人物与周边人物区别开来，形成了安静与喧嚣、专注与混乱的对比，框架的存在，强化了这种对比感。

我们之前分享过的荷赛获奖作品也利用了框架来进行画面分割从而表现对比感：

画面的左侧与右侧有明显的色彩对比，而小店的窗户框架就是明显的分割线，另外多说几句，这是一张非常巧妙的照片，照片中除了有色彩对比外，还有明暗对比、人物姿势对比、人物着装对比、性别对比、身份对比，这一切都能调动情绪、突出照片主旨。

除了对比外，我们再来看一下呼应：

呼应一般会在同一画面的多个框架中产生，在看多个框架时，我们会不自觉地将不同框架内的元素联系起来，各元素也就此产生呼应。

3. 各种框架元素

在我们生活周边，就有各种各样的框架结构，灵活使可以给照片增色不少：

半封闭式框架 + 人物身体形成的框架

镜子等封闭式反射面也可作为框架

人群也可形成框架

零零散散的花朵也可以形成框架

其实从这里可以看出来框架并没有固定的组成元素，有包围形态的物体都可以作为画面中的框架，我们甚至可以在拍摄时自己制作框架。

摄影中框架的强调、对比、分割等作用有时候可以让无序变有序，让平淡变强烈，并且一张有趣的框架式构图照片不仅完全由作者完成，观者的思考也是创作的一部分，可能这就是其“恰到好处”的来源。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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