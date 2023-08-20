离谱网红去天上抓了一朵云，然后把它卖了 3000 英镑

原文标题：《离谱网红去天上抓了一朵云，然后把它卖了 2 万多？！》

小时候总有一个疑问，天上的云彩是不是和棉花糖一样，伸手就能抓一块。

结果英国一位网红小哥用自己的操作解决了我多年来的困惑，他不仅上天抓了一朵云彩，而且还把它卖出去了。

这位网红名叫 Zac Alsop，经常会搞一些比较离谱的挑战与测试。

例如在万米的高空玩瓶子翻转，最后让瓶子正向落地：

或者让机器狗去参加训狗大赛，好家伙，把别的狗都看傻了。

而他之所以会把目光投向云彩，主要是被一些离谱艺术品的价格震惊到了。

其实狂丸之前也做过不少介绍，一个隐形的雕塑能卖出 11 万，一片酸黄瓜甩到天花板能卖到 4 万多。更别说这个知名的香蕉了，用胶带粘到墙上，就能卖出 12 万美元的天价。

于是小哥灵机一动，如果自己去天上抓一朵云彩，然后把它当成艺术品，那是不是也能大赚一笔。

所以，这个计划要如何实现？

他简单分为三步，先上天抓朵云彩，然后把它变成艺术品，最后把它卖出去，颇有用三步把大象装冰箱的利索感。

第一步就挺离谱的，怎么抓云彩？

他的思路还是很简单，从高空跳下来顺带直接抓一把云彩不就行了，所以滑翔伞成了他收集云彩的第一步。

他自己没法完成这项任务，毕竟算是一种极限运动了，所以他找了一个拥有 14 年从业经验的跳伞教练，给他打辅助。

在教练的帮助下，他们两个排列成「一方水土养一方人」的队形，一前一后直冲云霄：

可以说整个过程很顺利，从飞行到降落也很平滑，如同鸟儿一样自由地从高空俯瞰大地，自然美景一览无余：

唯一的问题是，这天上也没有云彩啊。

Zac Alsop 简单分析了一下，想找云彩必须跟着气流思考，跟着气流电梯自然而然才能升到云彩的高空，然后把云捕捉回来。

好消息是新的思路有了，坏消息是天气不好。要么没云，要么云太多还带闪电，总之，后面连续很长一段时间都飞不了。

偶尔天气顺利，但又没法捕捉到气流，直到降落也没法进入云层：

还有几次降落还是在山坡，差点经历江湖失传已久的前列腺刹车：

在折腾了整整一个月后，他总算等来了自己的机会，他等来了自己的云彩。

安全检查，心理建设，助跑，起飞，然后直奔目标。

最终，Zac Alsop 还是成功地闯入到了云层之中，身边云雾缭绕，仿佛身处仙境：

接下来，就是开始收集云彩了。

他的收集方式让人很难绷得住，他掏出了一个袋子，然后一边随着滑翔伞移动一边把云彩狠狠地灌入袋子里：

这操作给我感觉就像是在海边用拖把努力清理岸边的水：

最终他飞出了云层，袋子里也装满了云彩：

当然，看起来和空的一样，但透过袋子，云彩似乎又已经在袋子中：

就这样，Zac Alsop 在折腾了一个多月后总算来到了第二步，把这个看起来像是压根不存在的东西，包装成艺术品。

其实也不能说完全是空的，因为云彩已经在袋子里变成了水珠。

同时他也并不担心水珠长得不像云彩，因为他早就有了计划，那就是 —— 用「喷雾器」把水变回雾气的状态：

好消息是喷雾器的效果确实和云彩一样，坏消息是他采集的「水珠」太少了，只够勉强表演一次造云的。但想要成为艺术品，起码要在艺术馆表演几次才行。

于是这位小哥想到了一个绝妙的主意，既然云彩可以变成水，那当天的雨水也就是自己收集过的那朵云彩，于是只要采集雨水，不就等于采集了云彩。

虽然一大袋子的云彩变成了小水珠，但地面的水珠量大管饱。

所以，你还上天折腾个什么劲呢？直接拿个盆站在地上接水不就得了，云越小，云越多是吧？

不过话说回来，也正是因为 Zac Alsop 上天采集的过程以及他网红的身份，才能让这个所谓的「云彩」被赋予艺术品的名头。

他打定主意后就用雨水制作了云雾，然后抓了一把鱼缸里的苔藓作为背景，直接带着设备就去了艺术馆。

你别说还真别说，这效果确实有云彩的感觉了。

接下来就是需要得到艺术馆的认可。

艺术馆的经理看起来很老道，但依然被眼前的装置震惊到了，听着小哥一本正经地介绍，他试图用尴尬的笑容来理解眼前的一切：

小哥的笑容也不太自然，但大家心照不宣，口径一致：起码它曾经确实是一块云，而不是烧开水就能产生的水雾。

甚至这件艺术品最后估价到了 1 万英镑，这已经接近 10 万块钱了。

当然，光有估价还是不够的，我给自己陈年酸辣味儿的拖鞋估价两个小目标，卖不出去也没用。

于是，Zac Alsop 的挑战到了第三步，把云卖出去。

到了这里已经全凭运气了，而令人震惊的是，这件艺术品还真卖出去了。

一位不愿意透露姓名的神秘收藏家愿意用 3000 英镑来收藏这个云彩装置，也就是说，一个网购只需 100 的喷雾器，加上一些云彩变成的水珠，和一团苔藓和一个玻璃罩子，摇身一变卖到了 27000 块钱，简直绝了。

在送货的时候，小哥打开了珍藏的水珠，这些水珠不是雨水，而是最初在天上捕捉的那些云。它们被倒入了机器后，为买家献上了最后一次云雾表演。

当然，这件艺术品其实也算是相当于买了一个故事。

Zac Alsop 本身是个大网红，最后这团云也确实是从天上取下来的，整个挑战脑洞很大，过程也挺曲折，故事也很抽象。最后由卖家付费，为整个演出谢幕，说是艺术也不为过。

无论如何，买家对此表示满意，那它此刻也确实具有了对应的价值。

同时这么一看，我也想去梦里进点货了，但总感觉买家可不那么好找。

本文来自微信公众号：狂丸研究所 （ID：kuangwanplay），作者：狂丸

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