更亮不一定更好，夜景拍摄需要注意的几个问题

夜景拍摄相比白天拍摄要更为复杂一些，因为环境光源不足，在曝光、对焦、测光等方面通常都需要花费更多功夫。

不少人面对光线微弱的夜景比较头疼，因为总是把握不好弱光环境的要点，照片要么亮部不够欠曝，要么曝光过度导致照片明暗反差过大。

今天来为大家介绍几个夜景拍摄的注意点，让你轻松学会夜景拍摄：

1. 补光

在弱光环境拍摄时，效率最高的应对方式就是进行补光。

特别是对于夜景人像来说，对人物进行合理补光通常是最佳选择，像路边的路灯、橱窗灯箱等都可以进行一定的补光，我们可以自己携带一些小型光源。

而如果没有合理的补光方式，我们可以试着开大光圈和高感光度，延长曝光时间。

我们完全不需要对高感光度过度排斥，认为对画质的影响较大，其实当前很多机器特别是全画幅机器完全能驾驭住比较高的感光度，2500 左右都还能保证画质比较细腻；换个角度来说，如果单纯为了保证画质而采用低感光度，拍出来的照片一团黑又有什么用呢？

另外，在拍摄夜景时，建议大家使用 Raw 格式，为照片提供更大的后期调整空间，其宽容度比 JPEG 格式大许多。

2. 照片不是越亮越好

既然是拍摄夜景，照片就最好有“夜”的感觉。

有些人由于担心曝光不足，从而将夜景拍得特别亮，像白天一样，这样反而失去了夜景的味道，同时，照片的明暗反差也特别大，观感不佳。

其实夜景拍摄不一定非要在“夜晚”进行，夜景的最佳拍摄时机是在“蓝色时刻”，也就是太阳刚刚下山半小时左右的这一段时间里，此时天空还未完全黑，透着蓝色，地面景色也尚能看到细节。

此时是拍摄各类夜景的最佳时机，因为环境中还有一定的亮度，不需要担心没有细节、反差过大，同时此时的光线又比较柔和，拍出的照片细腻有质感，不论是自然风光、城市风光还是人像都很有感觉。

如果只能在天黑的夜晚拍摄，我们可以避开强硬的光源，以防止照片明暗反差过大；

遇到雨天、雾天的夜晚，一定不要错过，此时地面湿润，能反射一定的光线进行补光，空气中也有一定的水汽，有种雾蒙蒙的感觉，非常适合拍摄夜景。

3. 夜景特有景色

（1）光轨

严格来说是户外的光轨，像车轨等，在车流比较密集的夜晚路边，通过长曝就可以得到很炫酷的光轨照片。

（2）光绘

同样是长曝，通过手电筒、手机、烟花等在镜头前摆动，相机就会记录下光线运行轨迹，拍出有趣的照片。

（3）水流雾化拉丝

流动的水通过长曝就会呈现出“拉丝”的形态，曝光时间更长一些，就会有“雾化”的效果，像云层一样，蓝色时刻就非常适合拍摄这一景象。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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