对角线构图，让物体看起来更“修长”的构图

在前几天的内容中，我们从街头摄影的角度讨论了“框架构图”，今天再为大家介绍一种适合街头摄影的构图 —— 对角线构图。

顾名思义，对焦线构图就是利用照片中的各种元素在画面中形成“对角线”，这也是一种非常实用的构图技巧。

对角线是一个矩形内可形成的最长线段，因此它的出现可以用来表现物体的修长和绵延感，还可以让画面更有层次感、立体感。

我们先来看一张照片：

画面中的车辆、道路、影子明显地组成了一条对角线，这让道路显得很长、很有绵延感，也表现出了道路的空旷和安静，由此就让道路上的人物非常突出，人物拉长的影子也进一步强化了空旷的感觉。

下面这几张照片也有类似的效果：

对角线构图还适合突出明暗对比，利用光影作为对角线，会让照片有很强的冲击力，也能很好地塑造画面层次：

通过对上面几张照片的观察，我们还可以注意到，利用对角线构图的照片会显得比较简洁，除了它自身的修长感会给我们简洁的感觉外，它本身也有一种“放射”的几何美感，特别是由近及远延伸的对角线，看起来很舒适。

延伸的对角线上出现的元素也能在第一时间让人注意到，因为对角线也可以起到一定的聚焦作用。

在街头摄影中，画面中有道路、栏杆等延伸状的元素时，对角线构图可以很好地强化它们的特点。

除了街头摄影，在人像拍摄中，对角线构图也非常好用。

人像的美不仅表现在脸部，也表现在人物的身体形态、动作姿势等，修长的身体线条可以让人物更有美感，而对角线构图就非常适合表现这种形态美：

将人物安排在对角线上，能在视觉上让身体显得更修长苗条

将胳膊等安排在对角线上，可以让动作更舒展自然，身体比例也会拉长

在拍摄低角度人像时，对角线构图非常实用，像坐、蹲、躺等，利用对角线构图都可以突出人物的修长苗条。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。