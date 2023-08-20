影子跳跃游戏《亥灵胎》发布全新预告，计划 2024 年推出

IT之家 8 月 20 日消息，3D 平台跳跃游戏《亥灵胎（SCHiM）》发布全新预告，计划 2024 年推出，登陆 PC、Switch、PS、Xbox 平台，现已上线 Steam。

开发者 Ewoud van der Werf 表示：“大多数关卡都有小型‘舞台剧’，你可以与之互动，并可能根据玩家的互动获得不同的结果。”

van der Werf 称：“大多数关卡要么是定向照明关卡（通常在白天设置在室外），要么是点照明关卡（这些通常发生在夜间或建筑物内部）。”

IT之家附游戏简介：

《SCHiM》是一款在富有探索乐趣的热闹世界中，于影子之间跳跃移动的 3D 平台跳跃游戏。 SCHiM 是什么？ SCHiM 是在静物和生物中均有寄宿的精灵。它们存在于一切影子中，世界上的所有事物均拥有自己的 SCHiM。SCHiM 绝对不会和本体分离。

自宿主诞生以来，SCHiM 就在宿主的影子中默默守望着宿主一生所经历的种种场面。

可突然有一天，一只 SCHiM 却与它的宿主分离了！



它究竟能否在一切都太迟之前，回到原主的身边呢……？ 游戏特色 以影子作为落脚点的独特动作系统

优美动画所描绘的世界，以及随之运动的影子

随关卡而改变的景色和小故事

精心刻画的，影之精灵眼中美丽而抽象的世界

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