苹果扩大 MacBook 在中国大陆的生产份额，闻泰科技已获 3C 质量证书

IT之家 8 月 21 日消息，据中国证券网报道，中国质量认证中心网站显示，闻泰科技在昆明工厂量产的搭载苹果 M2 芯片的 MacBook Air 近日已经获得 3C 质量证书。

这也标志着，继搭载 M1 芯片的 MacBook Air 后，苹果将搭载 M2 芯片的 MacBook Air 也放在中国大陆生产。此前，苹果 MacBook Air 产品线一直由台湾地区的广达、鸿海等厂商生产。闻泰科技是苹果在中国大陆唯一一家笔记本电脑生产商。

据市场调研机构 Counterpoint 在不久之前公布的数据，在 2023 年第二季度，全球 PC 出货量同比下降 15%，环比增长 8%。苹果得益于新产品发布等一系列的因素，其单季度的 PC 出货量同比增长了 8%，而且是 2023 年第二季度全球前五大 PC 厂商中，唯一一家实现了增长的企业。

IT之家注意到，苹果 2023 财年的第三财季（财年不等于自然年）财报显示，苹果公司的单季度营收为 818 亿美元，超过市场预期的 815.5 亿美元。其中，苹果的单季度 Mac 业务收入为 68.4 亿美元，超过了市场预期的 63.7 亿美元。

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