消息称苹果正在开发 A19 仿生处理器和 M5 系列芯片，2025 年发布

IT之家 8 月 21 日消息，推特博主 @_orangera1n 昨日下午通过 X 平台发文表示，苹果正在研发 A19 仿生芯片和 M5 系列芯片，并放出了几个他抓取到的 CPU ID。

@_orangera1n 补充说，不同的 CPU ID 可以与不同的芯片一一对应。据其提供的参考网站显示，目前苹果 iPhone 14 Pro / Max 系列机型搭载的 A16 仿生处理器代号为 0×8120，iPhone 14 / Plus、iPhone 13 系列机型搭载的 A15 仿生处理器代号则是 0×8110。据此可以推算，苹果 A19 仿生处理器的代号为 0×8150。

桌面级芯片方面，目前的 M2 系列代号依次如下：

T8112 (M2)：0×8112

T6020 (M2 Pro)：0×6020

T6021 (M2 Max)：0×6021

T6022 (M2 Ultra)：0×6022

而这位博主提供的截图显示，其获取到的信息中 CPU 代号来到了 0×6050、0×6051、0×6052，看上去能与 M5 Pro、M5 Max、M5 Ultra 一一对应。

当前科技巨头提前数年设计芯片已经不是什么新鲜事，不过有的公司能够成功地如期进入量产阶段，而有的则不行。外媒 wccftech 分析称，苹果 A19 仿生处理器和 M5 处理器即使已经进入开发状态，但是进入量产阶段仍是“说起来容易，做起来难”。

IT之家注：按照计划，苹果将于今年秋季发布 A17 仿生处理器和 M3 处理器，按照一年一发的节奏，A19 和 M5 还需等到 2025 年。此外，这也标志着 A18 和 M4 的开发进程有望已进入尾声。

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