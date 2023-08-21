诺基亚与 Nomios 集团为 GÉANT 打造全新超大容量 IP 骨干网

IT之家 8 月 21 日消息，诺基亚、Nomios 集团与 GÉANT 共同宣布，GÉANT 将部署诺基亚 IP / MPLS 解决方案，此次合作由网络安全服务和解决方案提供商 Nomios 集团牵头的 10 年框架协议的一部分。

作为 GN5 IP / MPLS 路由和交换的替换项目的一部分，GÉANT 将成为全球第一个部署 800 GE 路由接口的国家科研和教育网络（NREN），并将网络容量扩大三倍。

协议条款显示，Nomios 和诺基亚将承担 GÉANT 现有的 IP / MPLS 路由和交换基础设施的全面替换和升级、确保 GÉANT 网络运营的可扩展性、安全性和可靠性得到增强。此外，Nomios 和诺基亚将还提供全面的支持和维护服务，以确保 GÉANT 及其用户群的运行。

诺基亚 7750 SR 业务路由器 IP / MPLS 平台基于自研的 FP5 网络处理芯片，支持 800G 传输。与前一代路由芯片组相比，FP5 单位信息处理的能耗降低 75%。

IT之家注：MPLS 是一种隧道技术，支持多种高层协议与业务，在一定程度上可以保证信息传输的安全性。

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