德国一公司推出“单帧水印技术”，可在图片视频中隐藏特殊水印防止泄露

IT之家 8 月 21 日消息，德国公司 castLabs 日前推出了一种名为“单帧取证水印”的技术，该公司宣称这一技术能够“无缝集成在照片、视频、文档”中，制造商和供应商可以使用该技术防止相关内容泄密，并打击潜在的盗版行为。

据外媒 TNW 报道，castLabs 所推出的这一系统由“水印技术”与“基于 AI 的水印检测软件组成”，其中的“单帧取证水印”技术可将重要信息隐藏在数字媒体的单帧图像中，据称该系统可以在“任何可能的情况下保护版权内容”。castLabs 宣称，即使在图像失真的情况下，新的水印技术也能仅凭一张图像就检索出泄露者的 ID、会话信息和其他有用的用户数据。

▲ 图源 castLabs

castLabs 表示，他们通过公司的平台实现在图片、视频编码过程中嵌入水印，“独特的水印 ID”将被“战略性地”隐藏在图片、视频帧或其他可视数字资产中，即使在低比特率视频和单个图像文件中也能提供较高的存活率。

据悉，castLabs 公司正在向有意 "迅速行动" 打击内容盗窃的公司和组织推广其“单帧取证水印解决方案”，IT之家注意到，castLabs 还表示，这套水印系统可与“DRM 工具”配合使用，以提供“前所未见的威慑力”。

castLabs 声称，潜在的侵权者现在知道版权方可以很容易地追踪到他们，部署相应水印系统的公司还能提供内容所有权的 "确凿证据"，以便在法庭上证明未经授权的使用，因此该工具具有一定“前瞻性”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。