睿蓝 7 开启预售：搭载吉利 7nm 车规级座舱芯片“龙鹰一号”，13.37 万元起

IT之家 8 月 22 日消息，吉利与力帆科技成立的合资公司睿蓝汽车今日宣布：睿蓝 7 正式开启预售，号称“年轻人的 SUV”“与用户在一起，才是中国好车”。

这款车型定位智能后驱轿跑 SUV，基于全新 GBRC 水晶架构打造，采用后置后驱的驱动形式，将于 9 月正式上市。IT之家附四款车型预售价：

追云 13.37 万元

驰月 14.37 万元

逐风 15.37 万元

猎光 16.37 万元

这款车型采用了与概念车基本一致的外观，新车前脸采用贯穿式 LED 灯带、分体式大灯、主动闭合式进气格栅，顶部配有激光雷达，尾部则采用贯穿尾灯设计，搭配掀背式尾门。

值得一提的是，睿蓝 7 采用了国内首颗 7nm 车规级智能座舱芯片 —— 吉利自研的龙鹰 1 号，官方称其可实现 AVBS 自动代客换电等多种高阶智驾。

此外，这款车型搭载 15.4 英寸高清视网膜中控大屏、9.2 英寸 LED 数字仪表以及 50 英寸巨幕 AR-HUD。

动力方面，睿蓝 7 将搭载 40-100kWh 不同容量的胶囊电池作为储能装置，CLTC 工况下纯电续航里程为 550 公里至 750 公里，并且支持换电补能。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。