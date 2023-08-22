2023 科隆游戏展开幕夜明日凌晨 2 点举行，IT之家与你一同围观

IT之家 8 月 22 日消息，2023 科隆游戏展开幕之夜直播活动可谓大作云集，届时会有《星空》《黑神话：悟空》《刺客信条：幻景》《使命召唤 20：现代战争 3》《心灵杀手 2》《赛博朋克 2077：往日之影》等诸多游戏的新消息公布。

该活动将于明日（8 月 23 日）凌晨 2 点进行直播，届时IT之家将第一时间跟踪报道，有兴趣的小伙伴也可以一起在评论区交流讨论。

科隆游戏展主持人 Geoff Keighley 日前在接受外媒 VGC 的采访时，透露了一些有关科隆开幕夜的信息。Geoff Keighley 表示，“今年科隆游戏展将是一场激动人心的演出，目前已有许多作品（《心灵杀手 2》《黑神话：悟空》等）确定会参加此次活动，不过今年的开幕夜不会将重点放在宣布全新项目上，而是为粉丝提供将在明年上市的一些游戏最新情报。”

目前已有多款游戏大作确认在 2023 科隆游戏展开幕夜亮相，IT之家汇总如下：

《星空》

《心灵杀手 2》

《刺客信条：幻景》

《黑神话：悟空》

《使命召唤：现代战争 3》

《红色沙漠》

《赛博朋克 2077：往日之影》

《三角洲部队》

《索利斯堡》

《家园 3》

《真人快打 1》

《铁拳 8》

《夜莺》

《堕落之主》

《索尼克：超级明星》

《绝区零》

《月球叛军》（电影预告片）

此外，2023 科隆游戏展现已公布了今年各奖项的提名名单，该提名由国际游戏媒体成员组成的评审团投票选出，计划颁发 16 个不同的奖项。

其中《装甲核心 6》获最佳视觉效果、最佳音效、最佳玩法等 7 项提名。《塞尔达传说：王国之泪》获最佳音效、最佳玩法、最史诗游戏等 4 项提名。《黑神话：悟空》获最佳视觉效果、最史诗游戏 2 项提名。

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