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2023 科隆游戏展开幕夜明日凌晨 2 点举行，IT之家与你一同围观

2023/8/22 19:00:00 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 8 月 22 日消息，2023 科隆游戏展开幕之夜直播活动可谓大作云集，届时会有《星空》《黑神话：悟空》《刺客信条：幻景》《使命召唤 20：现代战争 3》《心灵杀手 2》《赛博朋克 2077：往日之影》等诸多游戏的新消息公布。

该活动将于明日（8 月 23 日）凌晨 2 点进行直播，届时IT之家将第一时间跟踪报道，有兴趣的小伙伴也可以一起在评论区交流讨论

科隆游戏展主持人 Geoff Keighley 日前在接受外媒 VGC 的采访时，透露了一些有关科隆开幕夜的信息。Geoff Keighley 表示，“今年科隆游戏展将是一场激动人心的演出，目前已有许多作品（《心灵杀手 2》《黑神话：悟空》等）确定会参加此次活动，不过今年的开幕夜不会将重点放在宣布全新项目上，而是为粉丝提供将在明年上市的一些游戏最新情报。”

目前已有多款游戏大作确认在 2023 科隆游戏展开幕夜亮相，IT之家汇总如下：

  • 《星空》

  • 《心灵杀手 2》

  • 《刺客信条：幻景》

  • 《黑神话：悟空》

  • 《使命召唤：现代战争 3》

  • 《红色沙漠》

  • 《赛博朋克 2077：往日之影》

  • 《三角洲部队》

  • 《索利斯堡》

  • 《家园 3》

  • 《真人快打 1》

  • 《铁拳 8》

  • 《夜莺》

  • 《堕落之主》

  • 《索尼克：超级明星》

  • 《绝区零》

  • 《月球叛军》（电影预告片）

此外，2023 科隆游戏展现已公布了今年各奖项的提名名单，该提名由国际游戏媒体成员组成的评审团投票选出，计划颁发 16 个不同的奖项

其中《装甲核心 6》获最佳视觉效果、最佳音效、最佳玩法等 7 项提名。《塞尔达传说：王国之泪》获最佳音效、最佳玩法、最史诗游戏等 4 项提名。《黑神话：悟空》获最佳视觉效果、最史诗游戏 2 项提名。

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关键词：科隆游戏展

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