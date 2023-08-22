独自撑起 AI 市场：英伟达周四公布新财季财报，分析师预期拉满

芯片设计公司英伟达将于北京时间周四凌晨公布新财季财报，投资者预计新财报将给出超出预期的下一财季营收指引。现在最受关注的问题是：超出的幅度究竟有多大？

英伟达一直是 ChatGPT 和其他生成式人工智能应用崛起的最大受益者，这些应用几乎都采用了英伟达的图形处理器（GPU）。

今年，英伟达股价已经上涨了两倍，市值增加了 7000 多亿美元，一跃成首家市值突破一万亿美元的芯片公司。本周一，英伟达股票收涨 8.5%，为近三个月以来的最大涨幅。

一些分析师警告称，英伟达股价飞涨意味着，它几乎没有为新财季财报留有任何令人失望的空间。除了高于预期的下一财季业绩指引之外，任何其他事情都可能引发其股价暴跌。

此外，英伟达第二财季的表现还可能决定本周大盘的走势，因为今年标准普尔 500 指数的大部分涨幅，都来自于人工智能所推动的英伟达和其他大型科技股价的反弹。

英伟达独自撑起 AI 市场

投资研究公司 GP Bullhound 合伙人 Inge Heydorn 表示：“我从 1994 年就开始从事科技领域的投资研究工作，但从未见过现在这种环境 —— 太依赖单一公司。”Heydorn 还称：“人工智能真的是增长的最后一根支柱，每个人都在依赖它。如果英伟达表现疲软，市场就可能出现相当大的回调。”

华尔街分析师预计，英伟达下一财季营收将达到 125 亿美元，同比增长约 110%。在过去的两年，英伟达的业绩指引只有一次低于华尔街的预期。

花旗集团分析师上周预计，英伟达下一财季营收有望达到约 120 亿美元；一些乐观的分析师预计这一数据可达到 140 亿美元。上周，至少有 10 家投行上调了英伟达的目标股价，将预期的中值推高至 500 美元，较上一交易日收盘价高出 15.5%。

2 万美元的芯片炒到 4 万

今年 5 月，在给出第二财季营收涨幅将超过 50% 的预期后，英伟达未来一年的预期市盈率大幅飙升至 80 倍以上。但此后，随着分析师上调盈利预期，市盈率有所下降。当前，英伟达的市预期盈率约为 40 倍，远高于 AMD 的 29 倍。

对于新财季财报，投资者将密切关注英伟达数据中心部门的销售情况，以判断其估值是否合理。英伟达数据中心部门运营着用于人工智能的 H100 芯片。

图：AI 热将助推英伟达数据中心部门营收飞涨

分析师预计，英伟达当前只能满足一半的芯片需求。其 H100 芯片的原价为 2 万美元，如今却以 4 万美元的价格销售。而且，这一趋势可能会持续几个财季。

AMD 不可或缺

市场上也有一些担忧，认为 H100 供不应求可能导致一些买家转向竞争对手 AMD。目前，AMD 正寻求通过其 M1300X 芯片挑战英伟达的 H100。

投行 Piper Sandler 分析师 Harsh Kumar 称：“AMD 的芯片最多可能比英伟达便宜 50%，包括 Meta 和谷歌这样的公司可能会考虑降低成本。”

分析师预计，AMD 的 M1300X 将在第四财季开始发货，明年可能控制大约 10% 的人工智能芯片市场。但他们同时也警告称，AMD 在追赶英伟达的软件 CUDA 方面将面临一场艰苦的战斗。目前，CUDA 已成为人工智能行业的标准，具有极大的领先优势。

Kumar 说：“从历史上看，在半导体领域，领先者一般拥有 70% 至 80% 的份额。但客户还是希望能拥有第二家供应商，这样领先者产品的价格就不会过高。显然，人工智能市场的第二家供应商就是 AMD。”

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