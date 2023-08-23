苹果 iPhone 15 Pro 系列 21 项变化汇总

IT之家 8 月 23 日消息，国外科技媒体 MacRumors 近日基于彭博社的马克・古尔曼、DSCC 的 Rose Young、天风证券的郭明錤等诸多可靠信息源，汇总了苹果 iPhone 15 Pro 机型会带来的 20 多项关键性改变。

IT之家根据该媒体报道，通过表格形式，对比苹果前后两代产品的关键性差异如下：



iPhone 14 Pro 系列 iPhone 15 Pro 系列 材质 手术级不锈钢材质，90 度边缘 轻巧的钛合金底盘，边角微弯 边框 2.17mm 1.55mm 厚度 7.85mm 8.25mm 物理硬件调整 静音拨片 Action 按钮 端口 最高 480Mb / s 的 Lightning 端口 最高 20Gb / s 到 40Gb / s 的 USB-C 端口 长焦镜头 最高 3 倍光学变焦的长焦镜头 潜望式长焦相机，最高可达 6 倍光学变焦（仅限 iPhone 15 Pro Max） 主摄 ƒ/1.79 广角镜头 ƒ/1.7 广角镜头 LiDAR LiDAR 更高效的 LiDAR 芯片 基于 5nm 的 A16 Bionic 芯片 基于 3nm 的 A17 Bionic 芯片 显示驱动芯片 OLED 显示驱动芯片（40 nm） 更省电的 OLED 显示驱动芯片（28 nm） 内存

6GB 内存 8GB 内存 附加芯片 U1 芯片（90 nm） 下一代超宽带芯片（7 nm） 通讯模组

高通 X65 调制解调器 高通 X70 调制解调器 无线 支持 Wi-Fi 6 连接 支持 Wi-Fi 6E 连接 无线充电

支持 Qi 无线充电 支持 Qi2 无线充电 第三方无线充电 最高支持 7.5W 第三方无线充电 最高支持 15W 第三方无线充电 有线充电 最高支持 27W 有线充电 最高支持 35W 有线充电 存储选项

128 GB、256 GB、512 GB 和 1 TB 存储选项 256 GB、512 GB、1 TB 和 2 TB 存储选项 颜色 银、金色、太空黑、深紫色可选 有银、金色、太空黑、深蓝色和暗红色可选 数据线 配备白色 1 米 USB-C 到 Lightning 充电线 配备颜色匹配的 1.5 米 USB-C 到 USB-C 编织充电线 起售价格 Pro：999 美元；Pro Max：1099 美元 Pro：1099 美元；Pro Max：1199 美元

最新消息称苹果将于 9 月 12 日星期二举办秋季特别活动，预估将于 9 月 22 日星期五开始正式发售 iPhone 15 系列。

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