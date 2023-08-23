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首页 > iPhone之家>iPhone新闻

苹果 iPhone 15 Pro 系列 21 项变化汇总

2023/8/23 1:38:16 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 23 日消息，国外科技媒体 MacRumors 近日基于彭博社的马克・古尔曼、DSCC 的 Rose Young、天风证券的郭明錤等诸多可靠信息源，汇总了苹果 iPhone 15 Pro 机型会带来的 20 多项关键性改变。

IT之家根据该媒体报道，通过表格形式，对比苹果前后两代产品的关键性差异如下：


iPhone 14 Pro 系列iPhone 15 Pro 系列
材质手术级不锈钢材质，90 度边缘轻巧的钛合金底盘，边角微弯
边框2.17mm1.55mm
厚度7.85mm8.25mm
物理硬件调整静音拨片Action 按钮
端口最高 480Mb / s 的 Lightning 端口最高 20Gb / s 到 40Gb / s 的 USB-C 端口
长焦镜头最高 3 倍光学变焦的长焦镜头潜望式长焦相机，最高可达 6 倍光学变焦（仅限 iPhone 15 Pro Max）
主摄ƒ/1.79 广角镜头ƒ/1.7 广角镜头
LiDARLiDAR更高效的 LiDAR
芯片基于 5nm 的 A16 Bionic 芯片基于 3nm 的 A17 Bionic 芯片
 显示驱动芯片OLED 显示驱动芯片（40 nm）更省电的 OLED 显示驱动芯片（28 nm）
内存
6GB 内存8GB 内存
附加芯片U1 芯片（90 nm）下一代超宽带芯片（7 nm）
通讯模组
高通 X65 调制解调器高通 X70 调制解调器
无线支持 Wi-Fi 6 连接支持 Wi-Fi 6E 连接
无线充电
支持 Qi 无线充电支持 Qi2 无线充电
第三方无线充电最高支持 7.5W 第三方无线充电最高支持 15W 第三方无线充电
有线充电最高支持 27W 有线充电最高支持 35W 有线充电
存储选项
128 GB、256 GB、512 GB 和 1 TB 存储选项256 GB、512 GB、1 TB 和 2 TB 存储选项
颜色银、金色、太空黑、深紫色可选有银、金色、太空黑、深蓝色和暗红色可选
数据线配备白色 1 米 USB-C 到 Lightning 充电线配备颜色匹配的 1.5 米 USB-C 到 USB-C 编织充电线
起售价格Pro：999 美元；Pro Max：1099 美元Pro：1099 美元；Pro Max：1199 美元

最新消息称苹果将于 9 月 12 日星期二举办秋季特别活动，预估将于 9 月 22 日星期五开始正式发售 iPhone 15 系列。

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关键词：iPhone 15苹果

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