苹果 iPhone 15 Pro 系列 21 项变化汇总

IT之家 8 月 23 日消息，国外科技媒体 MacRumors 近日基于彭博社的马克・古尔曼、DSCC 的 Rose Young、天风证券的郭明錤等诸多可靠信息源，汇总了苹果 iPhone 15 Pro 机型会带来的 20 多项关键性改变。
IT之家根据该媒体报道，通过表格形式，对比苹果前后两代产品的关键性差异如下：
|iPhone 14 Pro 系列
|iPhone 15 Pro 系列
|材质
|手术级不锈钢材质，90 度边缘
|轻巧的钛合金底盘，边角微弯
|边框
|2.17mm
|1.55mm
|厚度
|7.85mm
|8.25mm
|物理硬件调整
|静音拨片
|Action 按钮
|端口
|最高 480Mb / s 的 Lightning 端口
|最高 20Gb / s 到 40Gb / s 的 USB-C 端口
|长焦镜头
|最高 3 倍光学变焦的长焦镜头
|潜望式长焦相机，最高可达 6 倍光学变焦（仅限 iPhone 15 Pro Max）
|主摄
|ƒ/1.79 广角镜头
|ƒ/1.7 广角镜头
|LiDAR
|LiDAR
|更高效的 LiDAR
|芯片
|基于 5nm 的 A16 Bionic 芯片
|基于 3nm 的 A17 Bionic 芯片
|显示驱动芯片
|OLED 显示驱动芯片（40 nm）
|更省电的 OLED 显示驱动芯片（28 nm）
|内存
|6GB 内存
|8GB 内存
|附加芯片
|U1 芯片（90 nm）
|下一代超宽带芯片（7 nm）
|通讯模组
|高通 X65 调制解调器
|高通 X70 调制解调器
|无线
|支持 Wi-Fi 6 连接
|支持 Wi-Fi 6E 连接
|无线充电
|支持 Qi 无线充电
|支持 Qi2 无线充电
|第三方无线充电
|最高支持 7.5W 第三方无线充电
|最高支持 15W 第三方无线充电
|有线充电
|最高支持 27W 有线充电
|最高支持 35W 有线充电
|存储选项
|128 GB、256 GB、512 GB 和 1 TB 存储选项
|256 GB、512 GB、1 TB 和 2 TB 存储选项
|颜色
|银、金色、太空黑、深紫色可选
|有银、金色、太空黑、深蓝色和暗红色可选
|数据线
|配备白色 1 米 USB-C 到 Lightning 充电线
|配备颜色匹配的 1.5 米 USB-C 到 USB-C 编织充电线
|起售价格
|Pro：999 美元；Pro Max：1099 美元
|Pro：1099 美元；Pro Max：1199 美元
最新消息称苹果将于 9 月 12 日星期二举办秋季特别活动，预估将于 9 月 22 日星期五开始正式发售 iPhone 15 系列。
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