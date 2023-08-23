Asahi 项目新里程碑：为苹果 M1 / M2 系列芯片推出首个 OpenGL ES 3.1 图形驱动

IT之家 8 月 23 日消息，Asahi 项目近日发布新闻稿，表示其开发进度解锁新的里程碑--为 M1 和 M2 系列 Apple Silicon 芯片添加首个符合规范的 OpenGL® ES 3.1 驱动。

Asahi 项目于 2022 年发布公告，计划为 Apple Silicon 芯片发布专用的 GPU 驱动程序。

项目成员通过逆向代码，得到了一个足以运行图形应用程序和基准测试的驱动。项目成员随后不断完善该图形驱动，终于在今天发布了首个符合 OpenGL ES 3.1 的 GPU 驱动。

团队表示为了确保驱动程序的稳定，已经连续测试了数千次，而且使用专门的测试套件，测试该驱动的每项功能。

团队在数千次稳定性测试之后，向标准机构 Khronos 递交申请，并通过了为期 30 天的严苛审查。

通过 OpenGL ES 3.1 驱动程序，可以让应用在屏幕上显示指定图像，并可以通过算法灵活处理图像内容。

IT之家在此附上官方新闻稿，感兴趣的用户可以深入阅读。

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