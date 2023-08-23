研究表明屏幕使用时间和幼儿期发育迟缓存在关联

IT之家 8 月 23 日消息，根据本周一发表在《美国医学会儿科学》杂志上研究报告，1 岁儿童每天接触移动设备时间 1-4 小时，那么在 2 岁时候会在沟通、精细运动、解决问题、个人和社交技能方面，有更大概率出现发育迟缓情况。

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这项研究追踪调查 7097 名儿童，加州大学弗朗西斯科分校的儿科副教授 Jason Nagata 表示：

这是一个非常重要的研究，是过去几年来样本量最多的一次调查。 这项研究填补了一个重要的空白，确定了屏幕使用时间和沟通、解决问题等发育迟缓的关联。

这项研究测量了 1 岁儿童每天使用屏幕的时间，以及他们在 2 岁、4 岁时各项技能的表现。报告称如果 1 岁儿童每天屏幕使用时间超过 4 小时，那么到 2 岁时，这些儿童出现发育迟缓的可能性是对照组的 3 倍。

报道称每天使用屏幕时间超过 4 小时的儿童，在 2 岁时沟通技能不达标的可能性是对照组的 4.78 倍；精细运动不达标的可能性是对照组的 1.74 倍；个人和社交技能不达标的可能性是对照组的 2 倍。

IT之家在此附上论文相关地址，感兴趣的用户可以深入阅读。

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