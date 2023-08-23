都 2023 年了，谁创业还在造车

35 万起售，11 月交付

作者｜王磊 楚门

普遍的认知是，2019 年是新造车分水岭，当年分化明显，即便头部的蔚来也几近退市，再往后几年，新生选手不断倒下。即便是今年，牌桌上的选手也不敢保证能走到最后。

在这种情况下，还是有新人入场 —— 极石 01，上市了。

很多人对这个品牌比较陌生，不过单看这个品牌的 LOGO 和造型，怎么都有种似曾相识的错觉。

比如 LOGO，像倒过来的理想汽车标，极简风又和小米有些神似。而极石 01 这款车，更是被网友调侃，外形像卫士，还和比亚仰望 U8 有点撞脸。

新车采用增程式混合动力，搭载 1.5T 增程器，匹配 200kW+150kW 双电机组合，采用宁德时代 56 度三元锂电池，纯电续航 282km，综合续航 1338km。

有 6 座和 7 座两个版本，售价分别是 35.99 万和 34.99 万，目前极石 01 已在全国 22 城开启巡展，官方表示将于 2023 年 11 月开启全国交付。

这么一个新选手，能在卷到极致的市场打下多少粮？

01 、一款什么车？

作为一辆中大型 SUV，首先就要足够大，极石 01 的车身尺寸确实不小，新车长宽高分别为 5050（5295）/1980/1869mm，轴距 3010mm。

来源：极石汽车

整体采用方正硬朗的设计风格，进气格栅采用了蜂窝状的设计，配备“T”字型的大灯。在前保险杠处，还使用了大量的黑色装饰套件，车标位于中网上方，据说是“石”字的变形。

车身侧面，贯穿式的腰线从车头延伸至车尾，整车使用了双拼色的配色，以及时下流行的悬浮式车顶，车顶还配有行李架，不过门把手并没有采用当下主流的隐藏式设计。

来源：极石汽车

车尾的整体设计相对简洁，使用了和路虎卫士相似的竖状尾灯。

如果说车外的设计走的越野硬派风，那车内就主打一个反差了。

内饰非常居家

进入车内，大彩电、大沙发，甚至饮水机都给安排上了。

全液晶仪表盘和大尺寸悬浮式中控屏的设计，几乎取消了所有的实体按键，并提供双无线充电面板和双杯架。

来源：极石汽车

车内第二排采用两个独立座椅，并提供 6 座及 7 座版以供消费者选择，放倒二三排座椅，可实现 2m x 1.5m 的大床模式，并在后排配备了类似理想 L8 的娱乐大屏。

来源：极石汽车

特别值得一提的是，极石 01 在家用方面还安排了个厨房。

独特的尾门餐厨系统，饮水机可提供常温、温水、开水三档，就餐时间，展开桌板可形成一个简易厨房操作台，可容纳全套户外餐厨用具，放下操作台还有专属电磁炉工作区，并连接 220V 对外放电接口。

来源：极石汽车

它甚至考虑到了弯腰低头时操作台的高度是否合理，还设计了垃圾袋的卡扣。

整体来说，相比外观的硬派，极石 01 的内饰更偏家用。

能打理想 L8 吗？

极石 01 还搭载了车载纯固态激光雷达，还是两颗侧向等效 120 线的，垂直视场角 75 度，搭配一颗前向 128 线的激光雷达，水平视场角高达 280 度。

来源：极石汽车

在智能驾驶方面，高阶版使用了两颗英伟达 Orin-X 芯片，3 颗禾赛激光雷达，搭配 5 个毫米波雷达和 12 个超声波传感器以及 12 个摄像头，可以满足全地形的智能辅助驾驶功能。

动力上，搭载了 1.5T 发动机 + 前后双电机组成的增程式混合动力系统，其中 1.5T 发动机来自绵阳新晨动力，最大功率为 112kW。

来源：极石汽车

前后电机最大功率分别为 150 千瓦和 200 千瓦，匹配来自宁德时代 56kWh 的三元锂电池，CLTC 工况下纯电续航里程为 282km，综合续航里程达 1338km。

增程混动、大彩电、大沙发，35 万左右的售价，极石 01 的目标很明确，直指理想 L8。

总体来看，新车除了外观设计走的硬派路线和理想不同外，其他在内饰、车身尺寸、座椅布局、动力系统等多方面基本上都和理想 L8 类似。

虽然在售价和动力等方面极石 01 有优势，但仅凭这些，就能和当下中大型新能源 SUV 市场的畅销车型叫板吗？

说实话，有点难。

先不论产品力，仅理想汽车的品牌知名度和消费者的认可程度来看，就不是极石 01 可比的，而这一点在短时间内也很难改变。

02 、造车“扫地僧”

极石汽车母公司是上海洛轲智能科技有限公司，该公司成立于 2021 年，法定代表人昌敬，同时也是石头科技有限公司的董事长。

没错就是那个专门做扫地机器人的公司。

石头科技前身为北京石头世纪科技有限公司，成立于 2014 年 7 月，主营业务为智能清洁机器人的设计、研发、生产、销售，其中生产环节以委托加工方式实现。

其早期为小米代工，2016 年 9 月，这家公司将激光雷达导航技术大规模商业化开始应用于扫地机器人，推出了第一款产品“米家扫地机器人”。

2017 年开始，石头科技开始去小米化，小米地机器人在石头科技的营收占比从 88% 逐年下降。2021 年其自有品牌收入占比已经达到 98.8%，完成了从代工向自有品牌销售的转型。

2020 年 2 月 21 日，石头科技登陆科创板上市，其股价一度飙升至 1494.99 元 / 股，成为科创板中智能家居行业的独角兽，最高市值曾超 450 亿元。

这一切成功的背后，都离不开其幕后的掌舵者 —— 昌敬。

来源：洛轲智能

对于造车这种创业大项目来说，大家往往会更在意背后的掌舵者，就像雷军之于小米，马斯克之于特斯拉，无一例外的都是创始人先高声赚吆喝，之后才有产品的亮相上市，而极石汽车偏偏不走寻常路。

在浩荡的跨界造车运动中，如果说小米汽车是自带主角光环，那么洛轲智能算是没太大存在感的造车新势力。

其实昌敬就是一个极其低调的人，很少接受媒体采访，也几乎不在社交媒体更新动态，这种行事风格和汽车圈的大佬们明显不同，低调且极其务实。

来源：洛轲智能

但低调并不意味着不折腾。

或许受到雷军的影响，昌敬也是一个连续创业者。从他的职业过往来看，他与汽车行业并没有什么交集，如果说昌敬说得上和汽车有过往的，大概是和何小鹏都是从同一所学校毕业。1999 年，何小鹏从华南理工大计算机专业毕业，昌敬考入华南理工大计算机专业。

没有任何造车经历的昌敬，跨界入局汽车或是有些个人情怀，因为他是典型的汽车发烧友，更是越野爱好者，他计划打造的是一款能够媲美奔驰 G 级的增程式越野车。

2021 年，昌敬亲自操盘下场造车，当年 1 月成立独立的汽车公司上海洛轲智能科技有限公司，注册资本 1000 万元人民币，昌敬持股比例 40%。巧的是，在两个月后雷军高调宣布“最后一次重大的创业项目”，开始入局造车领域。

来源：洛轲智能

值得一提的是，洛轲智能与石头科技没有直接关系，就是昌敬个人独立的造车项目。

而他的合伙人闫枫也是来自行业内的大佬，曾任上汽集团信息系统部应用开发总监 、上汽集团信息战略部副总经理，阿里和上汽共同持股的智能座舱、车载 OS 公司斑马科技，就是当年闫枫在上汽时作为主要发起人牵头成立的。

来源：洛轲智能

此外，闫枫还有一个身份，就是前威马汽车合伙人、首席技术官，目前他担任的是洛轲智能 CEO。

有着大佬和石头科技的光环加持，再次创业的昌敬自然受到资本关注。

公司成立 3 个月后，便获得首轮融资。成立一年后腾讯、红杉资本中国、北极光创投、启明创投等再为其送去 1 亿美元的投资。

来源：洛轲智能

随后，该公司又在 2022 年 4 月获 2 亿美元融资，老股东红杉资本中国跟投，新股东 IDG 资本加入。

2023 年初，洛轲智能完成 E 轮融资，获投后洛轲智能以 20 亿美元的估值，成功晋升为独角兽公司。两年多时间，洛轲智能累计公开融资额约 5.4 亿美元（约合 38 亿元人民币）。

03 、出自北京汽车制造厂

从 2021 年 1 月创立洛轲智能这家公司，到 2023 年 8 月发布首款量产车型，还不到三年，这个速度比以往很多造车新势力都要快。

之所以能快速落地，就要不得不提极石 01 的生产厂家 —— 北京汽车制造厂，就是那个生产 212 的工厂。

来源：北京汽车制造厂

洛轲智能本身没有造车的资质，对于目前资金状况并不富裕的极石汽车来说，短期内也很难独立完成生产基地的重资产布局。

从车身后的标识也能看出，一边写着极石 01，一边写着北京汽车制造厂。

虽然顶着北汽的名字，北京汽车制造厂（BAW）实际上却和如今的北汽（BAIC）没有太多关系，在正式脱离北汽集团后，北京汽车制造厂（BAW）在 2020 年被山东富路集团接盘，并且还将其总部从北京迁至青岛。

来源：北京汽车制造厂

2023 年 2 月份，北汽制造（BAW）的控股股东发生变动。天眼查 App 显示，魏桥集团对其持股比例达到 71%，顺利成为公司控股股东，拥有汽车制造资质。

就在极石 01 发布的几天前，魏桥创业集团与洛轲智能共同对外宣布签订了战略合作协议，算是为生产极石汽车给了个官宣。

来源：洛轲智能

也就是说，极石汽车和我们熟知的北汽集团没有太大关系，和石头科技的关系也仅限于是同一位创始人，两家也是完全独立的公司。

洛轲智能的造车逻辑类似于华为智选模式，角色扮演为核心技术供应商和独家销售代理商。为拥有生产制造能力的整车公司提供产品定义、市场营销，以及核心智能技术，包括三电技术、智能座舱以及智能驾驶等。

来源：洛轲智能

不过对于真正造车的工厂来说，优势并不大。北京汽车制造厂的控股方在最近几年里几经变更，而在此之前，北京汽车制造厂也没有生产和制造大型新能源汽车的经验，目前其唯一在售的新能源车是一款 A00 级的纯电小车“元宝”。

在竞争如此激烈的情况下，极石汽车面临的不仅仅是产品上的考验，还有生产、销售以及售后等一系列挑战，但愿别像自游家一样草草收尾。

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：王磊 楚门

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