英集芯 IP2756 芯片通过了 PD3.1 快充协议和 UFCS 融合快充双认证

IT之家 8 月 23 日消息，英集芯科技公众号宣布旗下新款 IP2756 芯片通过了 PD3.1 协议和 UFCS 融合快充协议双认证。

据官方介绍，IP2756 芯片是英集芯推出的第五代接口协议 IC，将电压调节提升到了 10mV / step，电流调节提升到了 12.5mA / step。

该款芯片可应用于充电器、充电宝以及车载充电器等产品，用于 USB 接口的快充协议控制 IC，支持多种快充协议。

IT之家附 PD3.1 协议和 UFCS 融合快充协议简介：

USB PD3.1 规范增加了扩展功率范围，最大功率由 100W 扩展到 240W，新增了 28V、36V 和 48V 三种固定电压档和三种可调电压档。

其中最大电流等级维持最大 5A 不变；100-140W 功率是 28V AVS，电压范围是 15V-28V；大于 140W 到 180W 功率是 36V AVS，电压范围是 15V-36V；大于 180W 到 240W 是 48V AVS，电压范围是 15V-48V。

UFCS（Universal Fast Charging Specification）是由信通院、华为、vivo、小米、OPPO 牵头，联合多家终端、芯片企业和产业界伙伴共同努力完成的新一代融合快充协议。旨在解决目前市面上快充标准复杂多变、互不兼容的问题；同时也可提升用户的使用体验，对推动节能环保可以起到积极的作用。

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