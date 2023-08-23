研究机构：“抗蓝光镜片”实际作用不大，难以降低用眼疲劳或改善睡眠质量

IT之家 8 月 23 日消息，分析公司 Cochrane 最近联合墨尔本大学与伦敦大学，进行了 17 项对照试验，认为市面上销售的“抗蓝光镜片（滤蓝光镜片）”对改善“使用电脑造成的眼睛疲劳”或“睡眠质量”作用不大，实验结果论文发表在《Cochrane Database of Systematic Reviews》中，IT之家的小伙伴们可以在这里进行查看。

据悉，研究小组主要评估“滤蓝光镜片”与“普通镜片”相比在改善视觉表现、保护视网膜和提高睡眠质量方面的效果。他们分析了能找到的所有相关随机对照试验的数据，并在 6 个国家进行 17 项试验。每项研究的参与人数从 5 人到 156 人不等，对镜片进行评估的时间从“不到一天到五周”不等。

▲ 图源 cochranelibrary

研究负责人 Laura Downie 表示，与传统镜片相比，用户使用抗蓝光镜片，难以减少电脑使用带来的视觉疲劳，研究人员并不能保证这些“抗蓝光镜片”能够改善用户的视力质量，也无法保证佩戴相关眼镜能够“改善睡眠”、“促进视网膜健康”，因此研究小组认为，人们在决定是否购买这种抗蓝光眼镜时“应该了解这些研究结果”。

Laura Downie 表示：“在过去的几年里，关于抗蓝光镜片是否有物理价值的争论一直很激烈。研究表明，世界上许多地方的患者经常佩戴这类镜片，而且市场上也有一系列关于这类镜片潜在益处的说法，包括‘它们可以减轻与使用数码设备有关的眼睛疲劳、改善睡眠质量和保护视网膜免受光引起的损伤’，不过根据现有调查结果表明，这些说法的证据‘并不确凿’”。

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