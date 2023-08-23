IPO 压力下，Arm 开始探索智能手机以外新市场

在全球利润最高、最热门的各种消费品市场，很少有正准备上市的公司能占领 99% 的份额。

然而，对软银旗下的芯片设计公司 ARM 来说，在智能手机处理器市场的压倒性主导地位既是最重要的资产，也是在下月 IPO（首次公开招股）中实现 600 亿美元估值的最大挑战。

在本周发布的 IPO 招股书中，ARM 向投资者警示称，该公司在移动和消费电子市场现有的庞大份额可能会限制未来的增长机会。尽管 ARM 也有希望进军汽车芯片和云计算处理器等其他市场，但分析师认为，在这些市场 ARM 永远不可能取得类似在智能手机市场的近乎垄断地位。

ARM 也未能跻身今年芯片市场最热门的领域：用于支持各类 AI 模型，例如 OpenAI 的 GPT-4 模型的处理器芯片。英伟达是这个领域的主导者。

科技行业研究公司 CCS Insight 首席执行官 Geoff Blaber 表示：“很难看出，ARM 将在智能手机领域取得超越当前水平的重大增长。没有比 iPhone 更重要的产品，所以 ARM 在某种程度上变成了自身成功的牺牲品，就像苹果一样。”

苹果带来的困境

30 年来，ARM 和苹果的命运交织在一起。总部位于英国剑桥的 ARM 成立于 1990 年，是苹果和英国 PC 厂商 Acorn Computers 以及硅谷芯片制造商 VLSI 的合资企业。

ARM 开创了一种新的芯片架构，更强调处理速度和设计的简洁性，而不止是单纯的处理能力。该公司的低功耗芯片被证明是电池供电手机中理想的处理器选择。ARM 最初崛起于诺基亚时代，从 2007 年开始，iPhone 的发展给该公司带来了更大的增长。

尽管苹果为 ARM 的创立提供了资金，但 ARM 与苹果之间的关系如今却变得很复杂。虽然苹果是基于 ARM 芯片最成功的手机厂商之一，但在 ARM 的 IPO 文件中，苹果的名字只出现过几次，iPhone 也只被提到过一次。

ARM 向客户提供几种技术授权模式。在最全面的授权模式下，根据 ARM 的“完全访问协议”，客户可以无限制地访问其整个 IP 组合。

另一种模式是授权范围较小的架构授权，为客户提供了开发高度订制化芯片所需的基本组件。但在这种模式下，ARM 获得的收入通常不高。苹果持有长期的 ARM 架构授权，并投入数十亿美元为 iPhone 和 Mac 电脑开发了基于 ARM 架构的突破性处理器。

咨询公司 SemiAnalysis 首席分析师 Dylan Patel 说：“让 ARM 吃惊的是，他们放弃了一些优惠交易。”

ARM 则表示，该公司可以通过向每部智能手机出售更多技术来实现增长。芯片咨询公司 D2D Consulting 创始人 Jay Goldberg 在周二的研究报告中表示，ARM 仅从该公司创造的价值中获得了一小部分回报。上财年，客户购买了 300 亿颗搭载 ARM 处理器的芯片，而 ARM 收取的专利使用费率为 2.7%，相当于每颗芯片 0.11 美元。

Patel 认为，专注于与苹果，以及智能手机行业少数几家大型制造商的合作，限制了 ARM 的定价权，尽管手机厂商并没有其他选择来替代 ARM 的技术。

这些客户不可能流失。ARM 估计，上财年 46% 的特许权使用费收入来自 1990 年至 2012 年期间发布的产品，这体现了该公司商业模式的持久性。然而，这可能不足以让投资者给予 ARM 超过 600 亿美元的估值。去年，ARM 的营收已经下滑 1%，至 27 亿美元。

芯片咨询公司 Future Horizons 首席执行官 Malcolm Penn 表示：“他们必须开拓新市场。他们现在的处境与当初在智能手机市场不同。这并不像当时那么容易，因为没有一个主要的终端客户能驱动市场。”

智能手机以外的未来

在 2016 年软银收购 ARM 之前，ARM 是一家在伦敦和纽约上市的公司。软银首席执行官孙正义宣称，软银将把 ARM 推向物联网的核心。

然而 7 年后，分析人士指出，ARM 未能实现预期中的新增长。ARM 的招股书显示，该公司在工业物联网和嵌入式半导体市场的份额为 65%，但该领域的产品价值偏低，因此不如孙正义设想的那样有利可图。

孙正义近期的痴迷于 AI，而 ARM 也在这方面取得了一些进展。它与通用汽车旗下 Cruise 等自动驾驶公司达成了合作。英伟达也在其 Grace Hopper“超级芯片”中使用了 ARM 的 CPU，用于在数据中心支持 AI 模型。

然而在 AI 方面，ARM 的技术不是相关设备的核心。AI 需要功能更强大的芯片，如英伟达的 H100，而 ARM 的技术更多地在扮演支持者的角色。

尽管如此，Patel 表示，围绕 AI 计算，数据中心将出现全面转型，而 ARM 将成为转型的受益者。云计算巨头亚马逊、谷歌和微软都在为数据中心开发基于 ARM 技术的处理器。

ARM 估计，该公司目前在规模 180 亿美元的云处理器市场占有 10% 的份额，高于 2020 年的 7%，预计该行业未来几年将获得两位数比例的增长。

另一个关键领域是汽车行业。目前，汽车制造商正不断提高车辆的计算能力，无论是发动机管理，还是辅助驾驶技术。ARM 表示，该公司占据了汽车市场 41% 的份额，相关的特许权使用费收入去年增长了 36%。

ARM 估计，在总价值 2000 亿美元的潜在市场，即“所有可以包含处理器的芯片”中，该公司已经把握了近一半的潜力。然而，在征服智能手机市场后，ARM 可能会发现第二个 1000 亿美元的市场将更加艰难。

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