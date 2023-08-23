《异度神剑》系列制作人暗示未来新作“将有很大差别”

IT之家 8 月 23 日消息，《异度神剑 3》在去年 7 月登陆 Switch 平台，全区支持中文，这款游戏数字版 8700 日元（IT之家注：约 435 元人民币）/429 港币（约 368.51 元人民币），实体版 8778 日元。

而游戏的原声集在本月初发售，售价 4580 日元（约人民币 229 元），日前有玩家发现，原声集中附带了一份制作人高桥哲哉的寄语。

据悉，制作人高桥哲哉在文中的最后写道：“与其防守，不如进攻，不选择守旧而是创新和改变是我三十年来一直坚定的立场。若还有另外一部《异度神剑》的话，它很可能会与之前的作品有着很大的差别。无论是音乐还是创作风格上，我想让我的下一个目标能够以一种更好的方式背离粉丝们原本的期望。”

▲ 《异度神剑 3》介绍视频，视频源 IGN

《异度神剑 3》是一款由任天堂子公司 MONOLITH SOFT 开发的冒险类 RPG 游戏，2022 年 7 月 29 日在 Nintendo Switch 主机平台发售。本作由高桥哲哉带领制作，以连接《异度神剑》一、二代世界的“艾欧尼翁”为舞台，讲述隶属于两个敌对国家 6 名年轻士兵的故事，游戏的 DLC“崭新的未来”已在今年四月推出。

▲ 《异度神剑 3》海报

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