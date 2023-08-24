紧跟 VinFast 步伐，越南互联网初创公司 VNG 申请赴美上市

IT之家 8 月 24 日消息，据《财富》杂志官网今日报道，越南互联网初创公司 VNG 正申请在美国首次公开募股，此举将使 VNG 成为首个寻求赴美上市的越南科技公司。

▲ 图为 VNG 官网

报道称，VNG 计划在首次公开募股中发行近 2200 万股的股票，并“将于稍后”在向美国证券交易委员会提交的文件中确定拟议的价格区间。

该公司已于当地时间本周三提交了一份文件，其中显示 VNG 由创始人黎洪明和执行副总裁、联合创始人王广开（音译）控制，拥有旗下运营公司 VNG Corp 的近半股份，达到 49%。

IT之家注：VNG 公司前身为游戏发行商 Vinagame，2004 年成立，目前业务涵盖游戏、音乐共享、信息、流媒体、新闻门户网站和移动支付等方面。该公司旗下拥有社交通讯平台 Zalo，2020 年击败 Meta 的 FB Messenger，成为越南市场占有率第一的聊天 App，月活用户已达 7500 万。

而在 VNG 之前，越南电动汽车制造商 VinFast 于当地时间 8 月 15 日在美国纳斯达克正式上市，上市当日 VinFast 股价一路猛涨，盘中最高触及 38.78 美元，报收 37.06 美元，涨幅达 254.64%。

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