消息称欧洲汽车巨头 Stellantis 考虑和中国电动车企在华合作，其中包括零跑汽车

IT之家 8 月 24 日消息，据彭博社 23 日报道，欧洲销量第二大的汽车制造商 Stellantis NV 正考虑与一家中国电动汽车公司合作，以增强其在中国这个全球最大汽车市场的影响力。

彭博社援引知情人士报道称，Stellantis 已经讨论了与中国电动汽车公司合作的可能性，其中包括零跑汽车。其称，Stellantis 正采取一系列措施以追赶竞争对手的脚步，例如“投资一家当地汽车公司”，以及建立有助于其在中国发展的业务伙伴关系。

此外，消息人士还补充说这项决定仍处于“考虑”阶段，仍未作出最终决定。截至发稿，Stellantis 和零跑均为回应路透社方面的置评请求。

IT之家此前报道，Stellantis 集团 CEO 唐唯实（Carlos Tavares）曾在采访中表示，“我们的一些西方同行”大众和通用汽车目前在中国市场面临压力。因为当下传统燃油车的业务在不断萎缩，且这两家的电动化业务规模不大，最终利润也不高。

他还表示，随着特斯拉利润逐渐下降，它将进入一个定价严格、成本竞争力强的环境。在这样的环境下，“像我们这样大规模的企业，可能会面临运营问题”。

而在今年 8 月初，据财联社报道，记者从知情人士处获悉，继小鹏之后，大众旗下捷达品牌正在与零跑汽车谈合作。报道称，目前一汽方面已下发内部文件，若合作达成，捷达将主攻经济型电动车市场，并将像一汽奥迪将营销公司迁至杭州去。

该知情人士透露：“与大众-小鹏合作方式不同，这次一汽-大众很有可能‘买断’零跑的某一代平台技术。”另有一汽-大众内部人士表示，公司确与零跑方面有接触，但具体情况并不知情；零跑汽车则对此“不予置评”。

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