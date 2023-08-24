乘联会预计 8 月狭义乘用车零售 185 万辆，新能源汽车 70 万辆

IT之家 8 月 24 日消息，乘联会初步推算 8 月狭义乘用车零售市场约为 185.0 万辆左右，环比 4.7%，同比-1.3%。新能源零售 70.0 万辆左右，环比 9.2%，同比增长 31.5%，渗透率约 37.8%。

乘联会指出，8 月初局部暴雨后受损车辆基数相对较小，对整体车市带来的影响有限。8 月终端仍延续此前促销力度，主流厂商开展新一轮降价促销，对车市支撑力度保持稳定。在“818 购车节“及月底成都车展的共同拉动下，8 月车市热度不减。

根据乘联会 7 月数据，7 月我国乘用车市场零售达到 177.5 万辆，同比下降 2.3%，环比下降 6.3%。IT之家注，其中新能源汽车批发销量达到了 73.7 万辆，同比增长 30.7%，环比下降 3.1%。

此外，7 月新能源车市场零售 64.1 万辆，同比增长 31.9%，环比下降 3.6%。今年以来累计零售 372.5 万辆，同比增长 36.3%。

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中国汽车流通协会调研结果显示，7 月汽车经销商综合库存系数为 1.70，环比上升 25.9%，同比上升 17.2 %，经销商在 8 月厂商高温假前完成终端补库，总体库存水平有所上升。

乘联会表示，新能源市场二季度上市的新产品销量持续爬升，主力新产品已经开始放量。下半年上市新车数量高于上半年，在产品供给层面对 8 月乃至下半年的新能源车市构成强有力支撑。

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