微星称英特尔 14 代酷睿平均性能较 13 代同型号提高 3%，i7-14700K 增加 4 个 E 核

IT之家 8 月 24 日消息，微星 YouTube 官方提前放出了一段关于新产品介绍的视频，主要是展示了 MSI 最新的 700 系列主板和即将推出的 PC 机箱，截至IT之家发稿已被设为私人视频。
虽然这段视频的大部分内容都集中在这些新品的改进上，但其中一张 PPT 以非常意外的形式透露了英特尔酷睿 14 代处理器部分指标。
这张 PPT 确认了英特尔 14 代酷睿系列处理器没有太大幅度的升级，包括核心数量和频率，或者是说只有 i7-14700K 会因其 P 核和 E 核的配置而发生核心变化，这颗处理器拥有 12 颗 E 核，相比 i7-13700K 的 8 个 E 核略有升级。
此外，微星还确认酷睿 i9-14900K 将采用相同的 8P+16E 配置，而 i5-14600K 则将采用 6P+8E 配置。值得一提的是，英特尔计划下个月仅推出 K 和 KF 系列，非 K 型号将于明年初推出。
据称，该系列 CPU 将采用相同的 Intel 7 工艺，最大升级之处在于实现了更高的 DDR5 内存频率支持。
微星确认，与当前 13代酷睿系列相比，英特尔第 14 代酷睿平均性能只提高了 3%，其中最大功臣就是增加了 E 核的 i7-14700K，它的多线程 (MT) 性能提高了足足 17%。
|sku
|规格
|默认频率
|加速频率
|PBP/MTP
|i9-14900K(F)
|24/32T (8P+16E)
|3.2 GHz
|6.0 GHz
|125W/253W
|i9-14900(F)
|24/32T (8P+16E)
|2.0 GHz
|5.8 GHz
|65W/219W
|i7-14700K(F)
|20/28T (8P+12E)
|3.4 GHz
|5.6 GHz
|125W/253W
|i7-14700(F)
|20/28T (8P+12E)
|2.1 GHz
|5.4 GHz
|65W/219W
|i5-14600K(F)
|14/20T (6P+8E)
|3.5 GHz
|5.3 GHz
|125W/253W
|i5-14600
|14/20T (6P+8E)
|2.7 GHz
|5.2 GHz
|65W/154W
|i5-14500
|14/20T (6P+8E)
|2.6 GHz
|5.0 GHz
|65W/154W
|i5-14400(F)
|10/16T (6P+4E)
|2.5 GHz
|4.7 GHz
|65W/148W
|i3-14100(F)
|4/8T (4P+0E)
|TBC
|4.7 GHz
|60W/89W
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