微星称英特尔 14 代酷睿平均性能较 13 代同型号提高 3%，i7-14700K 增加 4 个 E 核

IT之家 8 月 24 日消息，微星 YouTube 官方提前放出了一段关于新产品介绍的视频，主要是展示了 MSI 最新的 700 系列主板和即将推出的 PC 机箱，截至IT之家发稿已被设为私人视频。

虽然这段视频的大部分内容都集中在这些新品的改进上，但其中一张 PPT 以非常意外的形式透露了英特尔酷睿 14 代处理器部分指标。

这张 PPT 确认了英特尔 14 代酷睿系列处理器没有太大幅度的升级，包括核心数量和频率，或者是说只有 i7-14700K 会因其 P 核和 E 核的配置而发生核心变化，这颗处理器拥有 12 颗 E 核，相比 i7-13700K 的 8 个 E 核略有升级。

此外，微星还确认酷睿 i9-14900K 将采用相同的 8P+16E 配置，而 i5-14600K 则将采用 6P+8E 配置。值得一提的是，英特尔计划下个月仅推出 K 和 KF 系列，非 K 型号将于明年初推出。

据称，该系列 CPU 将采用相同的 Intel 7 工艺，最大升级之处在于实现了更高的 DDR5 内存频率支持。

微星确认，与当前 13代酷睿系列相比，英特尔第 14 代酷睿平均性能只提高了 3%，其中最大功臣就是增加了 E 核的 i7-14700K，它的多线程 (MT) 性能提高了足足 17%。

sku 规格 默认频率 加速频率 PBP/MTP i9-14900K(F) 24/32T (8P+16E) 3.2 GHz 6.0 GHz 125W/253W i9-14900(F) 24/32T (8P+16E) 2.0 GHz 5.8 GHz 65W/219W i7-14700K(F) 20/28T (8P+12E) 3.4 GHz 5.6 GHz 125W/253W i7-14700(F) 20/28T (8P+12E) 2.1 GHz 5.4 GHz 65W/219W i5-14600K(F) 14/20T (6P+8E) 3.5 GHz 5.3 GHz 125W/253W i5-14600 14/20T (6P+8E) 2.7 GHz 5.2 GHz 65W/154W i5-14500 14/20T (6P+8E) 2.6 GHz 5.0 GHz 65W/154W i5-14400(F) 10/16T (6P+4E) 2.5 GHz 4.7 GHz 65W/148W i3-14100(F) 4/8T (4P+0E) TBC 4.7 GHz 60W/89W

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