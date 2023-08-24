富士 X-S20 相机 Ver.1.12 固件发布：修复屏幕噪声线问题

IT之家 8 月 24 日消息，富士今日发布 X-S20 相机 Ver.1.12 固件，修复了在极少情况下 LCD 屏幕会出现水平噪声线的现象。新固件现已可在富士官网下载。

据 IT 之家此前报道，富士新款 X-S20 相机已在今年 6 月上市，机身 8799 元。

富士 X-S20 相机采用了与 X-H2 和 X-T5 相同的最新的高速图像处理引擎“X-Processor 5”，但传感器仍然是与 X-S10 相同的 2610 万像素的“X-Trans CMOS 4”。X-S20 支持使用内置存储卡拍摄 6.2K / 30P 4:2:2 10-bit 视频，另外亦支持 4K / 60P 和 1080/240P 等众多视频规格。该机型具备 F-Log2 功能，支持超过 13 档视频录制动态范围，不仅色调更丰富，也更有利于激发后期制作创意。

此外，这款相机还具有 7 档的机身防抖系统、全新的主体跟踪自动对焦系统（包括专门针对拍摄物品的模式）、4K 网络摄像头功能、电池续航提升了一倍多、手柄和按键更大更舒适等特点。该相机还有一个 Vlog 模式，可以通过触摸屏快速调整背景虚化、曝光补偿等参数。

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