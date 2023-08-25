攀升京东暑期大促再发车，低价爆款电脑限时优惠不容错过

8 月即将过去，学生朋友们也即将迎来新学期的生活，尤其是刚参加完高考的准大学生们，不少应该都在为选购电脑的事情发愁。趁着暑期还没结束，今天给大家推荐几款性价比非常高的产品，希望能够帮到大家。

攀升暴风龙 P3 护眼版

攀升暴风龙是攀升针对年轻消费群体打造的潮牌笔记本，在设计和实用性上都很有追求。攀升暴风龙 P3 护眼版是秉持着小巧轻薄的设计，整机重量仅 1.65kg，薄至 15.6mm，非常适合外出携带。同时，外观设计采用航空级铝合金机身，专属雾山银配色，兼具质感时尚。

攀升暴风龙 P3 护眼版最大的亮点当然是它的这块 16 英寸 FHD 大尺寸护眼屏了，16:10 黄金比例，四面窄边框设计，屏占比高达 91%，支持 100% sRGB 高色域，德国莱茵 TUV 硬件级低蓝光认证，全局 DC 调光，还有屏幕动态色温调节，键盘上还定制了一枚专属护眼“小绿键”，按下就能进入定制护眼模式，长时间使用还会提醒用户注意休息，最大程度保护用户用眼健康。

配置方面，攀升暴风龙 P3 护眼版搭载英特尔 N100\N200\N305 处理器，低功耗高性能，标配 12GB / 16GB LPDDR5 内存和 512GB 固态，45Wh 电池以及 65W PD 适配器，还有全功能 Type-C 接口，满足办公人士各类需求。攀升暴风龙 P3 护眼版目前暑期大促价 1999 元起，支持白条 3 期免息，晒单还有无线鼠标和鼠标垫相送。

除了 intel 的 N 系列处理器外，现在攀升还新增了 i5-1155G7 和 i7-11390H 这两款更高规格的处理器可选，内存最高支持 32GB，固态最大为 2TB，可以满足不同人群的生产力需求，对 N 系列性能不够满意的朋友可以看看。

攀升睿龙 2023

攀升睿龙 2023 是一款主打家用办公的台式机，它的配置组合非常丰富，处理器可选 i5-10400F / i5-12400F / i5-13400F，内存可选 8GB / 16GB 两种，硬盘则可选 256GB / 512GB / 1TB 三种，还可选择搭载独显和 Wi-Fi 的版本，整个系列共计 8 种配置组合，基本照顾到各个家用办公人群的主流配置需求。

在外观设计方面，攀升睿龙 2023 采用了非常经典的黑白撞色风格，方正的造型，前面板的竖条纹加拼色设计简约耐看，与各种家庭环境都十分百搭，机箱体积也较为小巧，不占用过多空间。攀升睿龙 2023 在 618 期间活动价格仅需 1999 元起，下单即送办公键鼠套装，这样优惠的价格还等什么？下单就对了。

攀升战境 S6 2023

攀升战境 S6 2023 同样是攀升旗下一款台式机爆款产品，同时还是京东台式机类目累计销量第一名，可以说产品力非常高了。它采用了最主流的英特尔 12 代或 13代酷睿 i5 处理器，搭配 RTX3050/3060/3060Ti / 4060Ti 显卡，同时还标配 16GB DDR4 3200MHz 大内存，512GB PCIe4.0 M.2 高速固态硬盘，应对主流 3A 游戏完全不在话下。

攀升战境 S6 的外观采用比较百搭的黑白撞色设计，机箱正面拥有一个 RGB 灯带点缀，侧边为纯侧透钢化玻璃，并且前面板上方的接口丰富，三围来到了 415*210*480mm，既可以展示机箱内的灯光效果，又不会太花哨。目前，攀升战境 S6 的 13代i5 + RTX3060 12G 显卡组合的版本京东大促价格 4499 元，非常适合入手。

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