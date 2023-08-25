京东发布 2023 年 7 月消费热词：“智能”出现频率最高，黑色、白色、红色为最畅销流行色

IT之家 8 月 25 日消息，京东消费及产业发展研究院发布《2023 年 7 月消费热词》，梳理每个品类成交额前十名商品的描述关键词，总结出现频率最高的商品属性关键词。

IT之家注意到，带有“智能”属性的商品出现频率最高，不仅是大件家电、数码配件等，很多智能小夜灯、智能跳绳、智能垃圾桶等小件商品也非常受消费者欢迎。

从商品外观来看，黑色、白色、红色是最畅销的流行色。很多商品有色彩的组合装，或者混合颜色的设计，彩色是色彩领域高频词的第 4 名，其后是绿色、蓝色、灰色。

降血压、高血糖、降压药等词语的月度词频同比提高了超过 10 倍，季度同比提高了 10 倍。

随着电脑硬盘售价的快速降价，“备份”词频月度同比上升约为 9 倍，季度同比上升超过 30 倍。

柠檬味、橙味食品今年异军突起，热销词频单月同比增长超过 10 倍，季度同比增长超过 19 倍。

“创面”、“伤口”相关的药品、创口贴等商品词频明显上升，同比增长超过 10 倍。

随着户外运动的兴起，自热包、自热火锅、自热食品等方便在户外进行简单烹饪的产品词频出现了大幅提升，“自热”词频的月度同比增长超过 10 倍，季度同比也超过了 10 倍。

“野钓”的词频单月同比增长 12 倍，季度同比上升达到 35 倍。

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