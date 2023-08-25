芬兰研究团队首度实现“声音在真空中传播”，将音频振动转换为电场波动传输

IT之家 8 月 25 日消息，芬兰于韦斯屈莱大学的研究团队日前发布论文，声称在实验中首度实现了“声音在真空中传播”，研究人员将声音的振动波转化为物体之间电场内的涟漪，使声音在两个氧化锌晶体之间的真空中传输。

▲ 图源《自然》杂志

传统物理中认为，声音的传播声音传播需要介质，真空中不存在传播介质，所以从理论上来说，声音无法在其中传播，因此研究人员将音频振动转换为电场波动，从而在真空中成功传输声音。

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IT之家经过查询得知，研究人员使用的氧化锌晶体是一种压电材料，这意味着当施加力或热时，其会产生电荷。因此当把声音施加到其中一个晶体上时，这个晶体会产生电荷，破坏附近的电场。

如果该晶体与另一个晶体共享电场，那么这种干扰可在真空中从一个晶体传播到另一个晶体。这些干扰反映了声波的频率，因此接收晶体可将干扰变回真空另一侧的声音。

不过，这些干扰不能传播“超过单个声波波长的距离”，所以从理论上来说，只要晶体之间的距离足够小，无论声音的波长有多小，声音都能在其中进行传播，但这一实验达成的可能性依然需要妥当的环境，在研究人员验证中，这种“真空传声”并不能次次都实现。

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研究人员表示，这一发现已经打开了一个全新的研究领域，有望用于开发手机或其他设备内的微机电组件，对未来的通信技术产生一定影响。

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