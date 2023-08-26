销量被 SUV 反超，轿车的时代结束了？

买 SUV 还是买轿车？以前的人们并不会有这样的疑问，因为轿车和“吉普车”之间有着很深的隔阂，还有皮卡、面包车这种实用性家用车，车型设计和定位都很明显，普通家用那么买轿车就可以完事。

但消费者“既要又要”的消费观，打破了车型之间“分工明显”的隔阂。

既想要轿车的城市性质，又想要皮卡和“吉普车”的大空间，两者结合的城市“吉普车”——SUV 就这么出现了。后面的发展大家也看到了，SUV 占据了家用汽车市场的大半壁江山，以至于到了任何一款 MPV、轿车、皮卡、越野车都无法撼动的地位。

SUV 不是某个领域的专业户，它是多功能载具的代表。如果硬要说它专业，那么 SUV 就是针对多功能的“专业户”，国内买得起两辆车的普通家庭只是少数，因而 SUV 更有发展空间。

（图片来自凯迪拉克）

绝大部分的车企，包括近些年刚起步的造车新势力，他们都毫不犹豫地将车型重点放在 SUV 上，以拥抱潜力更大的超级主流市场。

每一年，许多汽车厂商都会推出大量的 SUV 车型，用来取代现有的轿车市场。

就连“从不低头”的跑车厂商们，也在主流市场的影响之下，走进了 SUV 的行列，比如宾利添越、保时捷卡宴、兰博基尼 Urus 之类的，这些有违超跑精神的“脏东西”，甚至还成为了他们的销售主力，挽回亏损颓势。

是的，强调绝对不造 SUV 的法拉利，也搞了一辆近似 SUV 的新产品。只不过法拉利比较嘴硬，偏要说是 FUV，大概的意思就是“法拉利多功能车”。行行行，法拉利说啥就是啥……

（图片来自法拉利）

在 SUV 强势的“方向正确”影响之下，全国 SUV 的销量预计还会进一步增长 6.4%，统治地位进一步加强。

“大、简单、好用”，SUV 既简单也不简单

小通身边就有嫌弃 SUV 的群体，他们给出的理由很简单直白 —— 轿车好看，而且平时也不用考虑其他乘客的乘坐感受。

纵使你去跟他们安利 SUV 的千百种好处，他们的底线依旧是轿车不会动摇。

（图片来自问界）

SUV 诞生的理由很简单，就是要做消费者的贴心大棉袄，核心就是“大、简单、好用”，这样的消费倾向是中、美、欧市场的共同语言，这也正好说明 SUV 在全球范围内的通用性，也是大家“既要又要”的最优解。

特斯拉首款亲民车型 Model 3 第一代于 2016 年 4 月 1 日发布，直到 2021 年第二季度末达成了全球交付量破百万的里程碑，从 1-100 万辆仅用时 5 年。2019 年 3 月，特斯拉 Model Y 上市后，增速一举超越了 Model 3，近 11 个季度均已环比增长的形式呈现，在 2022 年已经是全球第四大畅销汽车。

如果照这样的速度继续增长，Model Y 很快就会取代 Model 3 成为特斯拉最畅销的电动车。

（图片来自特斯拉）

除了 Model Y 具备 Model 3 的运动特质外，拥有更加充裕的驾乘空间，贴合家庭使用场景。Model Y 在某种程度上使轿跑、SUV 两种没有缘分的元素结合在一起，既家用又运动的车型毫无疑问拥有更大的受众面，小通是这么想的。

小通问过一位 SUV 的忠实粉丝，他认为大空间对一辆车的意义非同小可。平时带上亲戚朋友出游，他们可以得到更舒适的乘坐空间，不需要载人时，后排座椅也可以放下来，充当小货车的角色。总之，汽车空间能多则多，不应该“书到用时方恨少”。

一位购买了领克 03 + 的同事，私下也曾告诉我，他在买车之前也有考虑过 SUV，但因为父母跟他不在同一个城市生活，平时几乎不载人，才转向了更强调运动和操控的轿车。

可以说，计划买车或已经买车的他们，或多或少都有思考过 SUV 的可行性，最后有没有买不重要，大部分用户都能在对比的过程中考虑到了 SUV，足以说明其通用性远超于其它车型。

（图片来自领克）

SUV 掌握了汽车消费风向的“中庸之道”。

用户需求看似简单，但要在一辆车中呈现大空间、运动感、多功能、可靠性、安全性的难度较高，同时又要具备一定的侧重点，既要配置均衡，又要让自己看起来跟别人不一样，这更考验厂商对一款 SUV 的定义和规划。

同为 SUV，有理想汽车那样的“移动的家”；有路特斯 ELECTRE 那样的“超跑 SUV”；有比亚迪宋 L 那样的“猎跑 SUV”，SUV 的市场虽然只有 SUV，但同样百花齐放，选择繁多，近期也能看到越来越多的跨界 SUV 车型进入市场。

另一方面，SUV 在空间上本身具有先天优势，用户乘坐空间更大，也有更多堆料的余地。作为一种重型车辆，厂商能够把更多前沿科技应用在 SUV 上，高大稳重的姿态也能提供轿车所没有的安全感。对于电动车来说，SUV 自带更多头部空间，即便底盘有动力电池包，用户的乘坐空间也不会被压缩。

（图片来自领克）

抛开特斯拉 Model Y 强劲的增长速度不说，SUV 的份额并没有对轿车形成压倒性的优势，2022 年两者的总销量分别为 946.1 万辆、927.5 万辆，差距并没有特别大，能够说明 SUV 在汽车市场中已经是当之无愧的主流。

如果未来以家庭为单位的出行需求进一步膨胀，那么小通相信 SUV 的存在感还将会更突出。

SUV 当道，但轿车不会死

看小通列举了那么多 SUV 的好处，说明我这人本身也是一个 SUV 拥护者，开了几年的汉兰达，也试过轿车，很清楚 SUV 的好或不好。

驾驶乐趣于我而言没有太高优先级，也不认为轿车是汽车最完美的形态。相比之下，小通更希望坐进车里的每一个人都能够获得同等的舒适感，出游时不用因为车放不下而少带一些东西，又不想车身像 MPV 一般臃肿，影响通过性...... 一系列的需求，能不做选择题的几乎只有 SUV。

因此失宠的轿车并不会消亡，只是市场份额会被主流的 SUV 再压缩一些。轿车在行政商务用车和家用车市场仍然有较高的影响力，尤其是 B 级轿车，对于不喜欢 SUV 的人群来说仍然具有竞争力。

（图片来自奔驰）

消费市场是多元的，并且是需求作为导向的，消费者需要什么，厂商就会做什么。人们嫌弃 SUV 没有驾驶乐趣，那么市场上肯定会出现一大批注重驾驶体感的 SUV。

同时 SUV 的平均配置门槛更高，大尺寸车型的物料成本也更多，车重和风阻带来的油耗成本更为明显。承受不起这部分开销的消费群体，也会把目光放到轿车上，市场仍然购买和出行成本更低的轿车。

但电气化对于汽车行业的影响非同小可，高集成度的动力部分甚至可以集中在底盘中，把车头放置内燃机系统的地方让出来。动力结构的进化很有可能对汽车的形态产生直接影响，到时候市场主流到底是轿车还是 SUV，还是更偏门的 MPV，谁也不好说。

（图片来自奥迪）

当汽车迎来新一轮变革之前，小通认为 SUV 还会占据主流市场很长一段时间，真正注重驾驶乐趣和外形审美的人群少之又少，厂商也深知，拥抱主流市场生存下去，远比坚守所谓的“祖训”更加重要。

认为厂商偏心的小伙伴也不要着急，轿车市场并未变成一片荒芜，车企从未放弃过轿车的产品线，涵盖各种场景和调性，选择仍旧可以用丰富来形容。本身喜欢 SUV 的，小通认为也不要急，接下来还有大量的新品和降价潮要来袭，理智观望还有机会买到更好的。

本文来自微信公众号：电车通 （ID：dianchetong233），作者：茶督掌柜

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