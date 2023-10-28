Excel 里 90% 的日期问题，一文给你解答

我是拉小登，一个会设计表格的 Excel 老师。

作为一名 Excel 老师，我不怕大家提问题，真的！

我甚至很享受给大家解答问题的过程。

但我很害怕的是，相同的问题反反复复问。

就比如日期的问题：

❶ 为什么输入日期 1.10 就变成 1.1？

❷ 怎么把日期和时间合并到一起？

❸ 怎么用公式把小时和分钟分出来？

❹ 如果要计算截止到 2019-12-31 的工龄，怎么写公式？

今天拉登老师把日期计算问题，总结了 3 个类型，6 个常见问题。

别找理由，拿回去背诵 10 遍，学不会赶紧给我取关，我不配当你的老师！

（小 E 画外音：emmm 取关就不必了吧 T T）

1、日期格式问题

▋如何正确输入 1.10 日期

Q：请问日期 1.1~1.9 号都是 OK，但是输入 1.10 就会自动变成 1.1，如何批量修改？

看到这个问题就来气，我再讲一遍哈，都拿出小本本，记好笔记。

1 和 10 在 Excel 里默认是一个数字。

一个小数，小数点后面的零，默认都会被舍去，因为没啥意义。

👉 正确的方法：

先把单元格设置为文本格式，然后再敲日期，就可以了。

但是，我忍不住想多说几句。

日期格式不要用点，下面才是标准的格式，

这样筛选的时候，才能有日期折叠，才能用日期相关的函数。

▋日期怎么变成 2019.05.06 的格式？

Q：老师，日期这个格式，我要怎么把它换成 2019.05.06 的格式？

现在是一个一个手动修改的，有更快的方法吗？

这么轴的学员，婚后肯定能成为一家之主。

拉登老师教你一招，记住了。

👉 文字版步骤：

❶ 选择单元格，按下【Ctrl+1】打开单元格格式；

❷ 设置自定义单元格格式为：「yyyy.mm.dd」；

❸ 按【确定】，OK 了。

这样做的日期格式，即满足了样式，同时还能筛选的时候分组，不影响公式计算。

2、日期合并提取问题

▋如何把日期和时间合并到一起？

Q：日期和时间用 & 符号合并的时候，都变成了数字，如何才能把合并后的列显示出日期呢？

上星期晚自习加餐的时候，我讲没讲过啊？

日期和时间本质上就是数字，跟俩数字你用啥 & 符号，那是用来对付文本的。

直接相加不就完了嘛！

▋如何提取月份，给 5 月、6 月员工送生日面？

Q：如何在生日信息中，提取出月份，这样给公司 5 月和 6 月生日的员工，送一碗生日面！

能不能再抠一点儿？送碗面？我都不想给你浪费我的脑细胞。

记住了哈，提取月份用 MONTH 函数，一个公式搞定。

除此之外，还有 YEAR 提取年份，DAY 提取天数，触类旁通，下次别问了啊。

3、日期时间差计算

▋如何计算截止到 2019-12-31 的工龄？

Q：老师，Excel 中有入职和离职时间，本月天数，那么应出勤天数，怎么用函数计算啊？

人家都离职了，多算个一两天又能咋地？不也是跟公司做贡献了嘛！

啥？省下来的钱算我的？

那行！

前面不是说了，日期本质就是数字，计算天数直接用离职日期，减去入职日期就可以了。

省下的钱算我的，这事儿拿的准不？

拿得准，我再教你一个函数，DATEDIF 函数，不仅能计算相差天数，还能计算相差的月数、年数。

❶ 参数 1，要计算的起始日期。

❷ 参数 2，要计算的结束日期。

❸ 参数 3，要计算的日期差格式，「D」代表天数，「M」代表月数，「Y」代表年数。

▋如何计算上班迟到还是早退？

Q：老师，有考勤记录，有考勤时间，怎么计算有没有迟到？

我要是告诉你方法，今天早上我的迟到记录能给我划拉了不？

接招！

日期时间本质是数字，整数部分是天数，小数部分是时间。

要算迟到得把时间提取出来，也就是把小数弄出来。

❶ 有个 INT 函数专门提取整数，再用原来的数字减去整数，就是小数了。

❷ 用这个小数直接减去上班时间 08:00，结果 > 0 就是迟到，我优秀不？

这个公式注意一点，时间不能直接减，用双引号写成时间格式，才能计算正确。

❸ 最后外面套上一个 IF 函数，把红色 <0 的数字，变成空白，黑色> 0 的数字变成「迟到」。

这活儿干的是真漂亮！

4、总结

好了，这节课就上到这里，简单地总结一下。

❶ 日期标准格式，是 2020-3-20 或者 2020/3/20。

❷ 日期和时间本质就是数字，整数是日期，小数是时间。

❸ 提取日期用 YEAR、MONTH、DAY。

最后，留个家庭作业：

怎么计算截止到今天入职了多少天？

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：拉登 Dony

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