一分钟搞懂移动设备投屏技术

日常生活中，投屏功能随处可见。 不论是在家看电视，在商场看活动演出，还是在学校上课，都可以将手机、平板电脑等移动设备上的内容投射到大屏幕上进行展示。 那么，移动设备的投屏功能是如何实现的？ 接下来，文档君和各位粉丝一起了解一下移动设备的投屏技术。

01、投屏模式

移动设备的投屏模式分为两种：视频投屏和屏幕镜像投屏。

01、视频投屏

举个例子，平时文档君想追的一些热播剧，都需要购买会员后才可以观看，但是购买电视端的会员要比购买手机端的会员贵很多，精打细算的文档君只购买了手机端 App 的会员。

不过，只要在手机端打开 App 里的视频，单击屏幕右上角的视频投屏图标，找到需要投屏的电视端，就可以将原本只能在手机上观看的视频投放到电视上了。

在视频投屏的过程中，我们将手机端的视频界面最小化，就可以在手机上进行其他操作，此时也并不会影响到电视上播放的视频。

视频投屏通常仅限于家庭场景下的投屏内容。

02、屏幕镜像投屏

通过投屏协议或投屏设备，将手机屏幕的内容与大屏幕进行同步镜像。此时手机端界面上的任何屏幕画面的变动都会在大屏上同步显示。

无线投屏通常应用于企业办公、产品发布、智慧教育等多种商务化的投屏场景。

02、投屏原理

移动设备的投屏原理如下：

01、视频投屏原理

保持手机与电视连接同一个 Wi-Fi，通过投屏协议建立通道。投屏时手机会发送视频地址给电视，电视收到地址后开始播放。投屏之后，手机可以对电视的进度、音量等进行控制。

主流的投屏协议包括 DLNA 协议、AirPlay 协议等第三方协议。

02、屏幕镜像投屏原理

通过局域网的 Wi-Fi，使手机与投屏电视之间建立通道，手机以每秒 60 帧的速度不断截屏（即录屏），并将截屏发送给电视。电视收到截屏后再展现出来。

镜像协议包括 Miracast 协议、Airplay 协议等第三方协议。

03、投屏协议

当前常用的投屏协议包括三种：AirPlay、Miracast 和 DLNA。

01、AirPlay

AirPlay 是苹果公司制定的无线显示协议。它允许将视频从 iPhone、iPad 或 Mac 投屏到 Apple TV 或 Android 电视盒子。

使用 AirPlay 时，需要先在 iPhone 上启动视频，然后将视频推送到电视上，或者在 iPad 上启动一款游戏 APP，然后镜像显示到电视上。

苹果公司的 AirPlay 标准具有足够的灵活性，支持两种不同的方式工作。

镜像：通过镜像方式将整个设备的屏幕同步到电视机上，包括屏幕上的状态栏、菜单等。

流模式：只传输想要在屏幕上看到的内容，而不是复制整个手机屏幕。

AirPlay 的局限性在于仅适用于苹果设备。不过现在很多电视盒子都支持 AirPlay 标准了，使用苹果手机或者平板，可以很容易投屏到智能电视上。

02、Miracast

Miracast 是 Wi-Fi 联盟制定的 Wi-Fi 投屏的行业标准。Miracast 投屏是一种通过 Wi-Fi Direct 技术将手机屏幕上的内容投射到其他设备上进行显示的技术，支持内置在 Androrid4.2+、Windows8.1 或 Windows10 系统中，允许 Android 智能手机、Windows 平板电脑和笔记本电脑以及其他设备以无线方式传输到兼容 Miracast 的接收器，比如智能电视、平板电脑等。它可以实现手机与其他设备之间的无线连接和数据传输，无需使用任何有线连接。Miracast 投屏的实现需要使用一些特定的软件或应用程序，例如 Miracast 应用程序。

与 AirPlay 相比，Miracast 的优点在于：

内置在 Andorid 或 Windows 系统中，跳出必须是苹果终端设备的限制。

在没有无线路由器的时候，Miracast 也能很好的工作，即手机可以直接通过 Wi-Fi 连接到智能电视的 Wi-Fi 网卡上进行投屏。

与 AirPlay 相比，Miracast 的缺点在于：

只支持屏幕镜像模式投屏。

不同设备之间的投屏可能出现体验不佳的问题。

03、DLNA

DLNA 协议由 DLNA（Digital Living Network Alliance，数字生活网络联盟）创建的投屏协议，是一种基于 UPnP 协议的多媒体设备互联标准。DLNA 并不是真正的无线显示解决方案，它只是一种在一台设备上获取内容并在另一台设备上播放内容的方法。

通过 DLAN 标准进行投屏时，手机将视频链接（URL）发送给智能电视，智能电视后续播放视频不再需要经过手机进行，直接通过视频链接来播放。

这种方式也是我们日常生活中使用最多的。比如我们在手机上收看视频时，通常需要先在手机上打开某个视频 APP。选择需要收看的视频后，在屏幕右上角单击【TV】图标，将会弹出“正在搜索可投屏设备”，此时会显示同一个 Wi-Fi 网络下能够发现的所有投屏设备。选择投屏的智能电视后，电视机上就会播放对应的视频。

04、投屏 APP

除了使用以上标准投屏协议外，还有专门用于投屏的 APP。

使用的时候，在智能电视端打开投屏 APP，可以看到用于投屏的二维码或数字投屏码。手机端使用 APP（也可能是小程序）扫描智能电视上显示的二维码或输入数字投屏码，就可以在电视上看到手机端的内容了。

投屏 App 的优势在于手机和智能电视不需要局限于同一个局域网内，可以跨三层网络，甚至广域网。

结语

最后，有的小伙伴还是不太清楚投屏协议之间有什么不同呢？文档君总结了一份表格，方便大家了解。





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