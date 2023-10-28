2023 最后两个月，还有多少能干碎《咕噜》的高手？

本文来自微信公众号：情报姬 （ID：paperji），作者：Nameless

对于《骷髅岛：金刚崛起》IGN 是这样形容的：《骷髅岛：金刚崛起》相当平庸，这是一款让你扮演标志性的“金刚”大猩猩的游戏，其中没有任何巧妙或新颖的设计能够打动玩家。

在游戏中，玩家将穿过骷髅岛的五个关卡，所有这些关卡都非常无聊且庞大，在许多地方，玩家会看到树木不完全附着在地面上，或者随意地附着在岩石上，显然是漫不经心地复制粘贴在一起的。

本作具有过时的画面表现，整个游戏有一种类似于漫画书的卡通氛围，但感觉更像是试图掩盖游戏本身的不足。过场动画中大量出现静态图片，这一切看起来马虎而仓促，而游戏战斗形式也相当重复，令人乏味。IGN 对这款游戏也给出了 3 分的“高”分，比《魔戒：咕噜》的 4 分还要震撼。

烂作老前辈咕噜曾言道：“在《骷髅岛：金刚崛起》面前，我变得暗淡失色”

美国五星上将麦克阿瑟曾坦言，如果可以自己也想做一只在丛林中快乐奔跑的大猩猩，非常に新鲜で、非常に美味しい。

《骷髅岛：金刚崛起》的烂是多层次高水准的，给他一年的工期，他能带给你无与伦比的游戏体验。这游戏到底烂成什么样才能得到如此高的赞誉，请您欣赏大型纪录片 ——“走进骷髅岛之探寻唐氏大猩猩的生活”（这次真的得申请工伤了！）

以下内容有部分剧透，不过谁在乎呢，真的有人会去玩这游戏吗！

“次世代”美感的优秀画面

（大家好啊，我是大猩猩，今天来点大家想看的东西）

当我一进入游戏就被这“次世代”的画面所震惊，原来在 2023 年，一款“3A”还能存在这样拉胯的画面，反复确认已经将各项画面数值拉到最高，看看这山，看看这水，有一种复古的美感。

低情商：画面好烂

高情商：有种《无主之地》的美感

怪不得 IGN 评价说游戏画面有种卡通漫画的感觉，要论高情商还得是 IGN 啊。虽说我不是画面党，但是作为一款售价高达 108 人民币的作品，你总得让我知道自己的钱花到哪里去了吧。这参天大树直接长在石头上，你们骷髅岛的植物生命力都这么顽强的吗。

（亻 尔 女 子）

不知为何，看到这略显抽象的建模，让我想到了之前在B站比较火的学了三年动画毕业作品，《骷髅岛：金刚崛起》稍微好点，大概是学了 5 年的水平吧。

同样作为今年最烂游戏有力竞争对手的《魔戒：咕噜》，相比之下画面都好上不少，要不怎么说不怕不识货，就怕货比货。咕噜哥，对不起，刚才外面人多，我给你跪下了。

游戏无处不在的空气墙时刻提醒我这不是一款开放世界游戏，在强大的力量也打不过机制的缺陷。作为一只大猩猩，制作组你竟然不让我四处奔跑，这猩猩没法做了。

“无与伦比”的打击感

说完“次世代”画面，我们来聊聊这款游戏的重头戏 —— 打斗。在电影《金刚：骷髅岛》中，靓仔虽然还处在成长期，但在于成年怪物的战斗中毫不逊色，那么在游戏中也是这样吗？

很可惜，并不是。游戏中大猩猩普攻拢共就会 3 招，左一掌右一掌，合起来再一掌，然后就没了。面对的怪物也非常简陋，前一章只能看到几只神似“骚鸟”的怪物，一大一小两种，其余的就没了，第二章也就多了两种螃蟹（大猩猩打螃蟹，这合理吗）。

前期的体验就是跟小鸟们扇巴掌，并且打死怪物没有任何奖励，没有掉落物没有经验。哎，就是打着玩。

除了打斗能体验到的就是各种蹦蹦跳跳，蓄力跳、爬墙，是的，在这款游戏中你可以看到猩猩抓着藤蔓在墙上移动，哦也不是抓着因为制作组根本没有做这部分动画，单纯的趴在墙壁上而已。

（你知道这两个大逼兜对于一只小怪来说能造成多大的心理伤害吗！）

在挨打到一定程度后，可以摁 E 吼叫几声锤锤胸口开启狂暴模式，个人感觉除了加了一圈特效，并没有实质性的提升，因为怪物也不显示血量，都是拍几巴掌死，多一巴掌少一巴掌没有太大的区别。

“留白”的剧情

游戏的蹩脚操作在前 20 分钟给我留下了巨大的心理阴影，没想到剧情更是重量级。当我们操作着“主角”一路蹦蹦跳跳来到第一个 Boss 门口时，一段精彩的剧情演出再一次震撼到了我。

真正的主角出现了，这才是金刚，而我们之前玩的只不过是一只路过的大猩猩，伴随着 5 毛特效的演出，我们开始与第一个 Boss 战斗，战斗到一半强行进入剧情杀。

陪伴了我们 20 分钟的“主角”就这么噶了，画面一转，小金刚落荒而逃许下誓言要报仇雪恨！于是第一章就这么结束，我们又再次回到了熟悉的地图。

一转眼几年过去，这次我们操控的角色从黑猩猩变成了棕色一点的猩猩，要问有什么区别呢？那就是啥技能都没有了，一切从头开始。

哦如果你喜欢其他颜色，可以到菜单里去换，有各种颜色的皮肤任你挑选，这个 cute 粉色猩猩我看就挺不错的，你觉得呢？

游戏提供的地图跟没有一样，或许制作组也知道你先去哪里并没有任何的区别，索性就完全没有指引。游戏关卡设计也是逼迫着你把整张地图都清一遍才能进入下一章，关底会有机关挡着，没有对应的技能就打不开（前面的区域，以后再来探索吧！）

要技能？可以啊，攒技能点吧。怎么攒呢，那就是“清据点”，打这些没有任何奖励的怪物来拿技能点，是不是已经热血沸腾起来了！左一巴掌右一巴掌，清完怪物之后给了“1”个技能点，那一个技能需要几个呢？5 个啊 5 个！

战斗无趣、探索重复，更不用说游戏还存在着数都数不尽的 BUG，我这么大的金刚就被三颗小树挡住了，这合理吗？而且在游玩过程中我一直觉得，游戏中金刚这个身高设定太不合理了。

在官方设定中，《哥斯拉大战金刚》两大主角，哥斯拉身高 120 米，金刚则是 102 米。就算是最初的设定，金刚也有 30 米，难道这里的树个个都是 50 米的参天大树？不过都能在石头上长了，也说不定嗷，骷髅岛猴杰树灵。

2023 年最烂游戏有力竞争者

2023 年作为游戏大年，各种游戏作品井喷式发售，这中间当然有好有坏，但是能被叫做“烂”的游戏还真不多，之前《魔戒：咕噜》稳坐“2023 年最烂游戏”榜首，《骷髅岛：金刚崛起》的出现让咕噜都低下了它高贵的头颅。

其实《骷髅岛：金刚崛起》的烂也是可以预见的，该作的开发商 IguanaBee 在接受采访时，称发行商 Game Mill 只给了他们一年的时间开发游戏，而且不愿为 IgaunaBee 提供足够的资金来保留熟练的开发人员，因此只有 2-20 人参与了《骷髅岛：金刚崛起》的开发。一位开发者表示，预算紧缩在 2 月份就开始了，从那时起他就开始摆烂了，因为所有的希望都破灭了。

所以在游戏发售前完全看不到《骷髅岛：金刚崛起》的宣发，这作品连开发商自己都看不下去了。此外，游戏在 Steam 首日的在线玩家峰值仅达到 22 人（向 22 位英雄致敬），不到《魔戒：咕噜》（758 人）的三十四分之一。

游改影视和影视改游就像是两个诅咒一样，10 部改编作品大概只有 1-2 部能称得上正常，像《霍格沃茨之遗》这样能被称为佳作的那更是少之又少。

距离 2023 年结束还有 2 个多月的时间，还能看见最烂游戏的竞争者吗，我已经迫不及待想品鉴一下了！

这不，刚说完，今天下一款高手就来了。2023，你做的好呀！

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