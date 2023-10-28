《星球大战》中的原力究竟是什么力？隔空移物能否实现？

本文来自微信公众号：SF 中文 （ID：kexuejiaodian），作者：SF

原力可以说是《星球大战》中最玄幻的概念。很多人认为，原力只是电影中的一种虚构设定，甚至连编剧也说不清楚原力究竟是什么。但是，如果把原力看作一种对电磁场的高级操纵能力，倒是可以对原力做出合理的解释。

文 | 斯蒂芬・凯利（Stephen Kelly）

译 | 礼世杰

编 | 陈强

原文刊载于《科学焦点》2023 年第 11 期

在科幻电影《星球大战：新希望》（Star Wars: A New Hope）中，绝地大师欧比旺・克诺比认为，原力是“生物创造的一个能量场，它包围着我们，并渗透进我们的身体，拥有着凝聚整个星系的能量”。

这一说法比《星球大战前传：幽灵的威胁》（Star Wars: The Phantom Menace）中的解释更有诗意。因为在这部前传电影中，似乎每位绝地武士都患有一种严重的寄生虫病，更确切地说，绝地武士的原力来自于一种叫作“纤原体”（midi-chlorian）的微生物。

《星球大战中的物理学》（The Physics of Star Wars）一书的作者、美国乔治城大学的物理学家帕特里克・约翰逊（Patrick Johnson）认为：“寄生物可以改变或决定宿主的行为方式，这一点已经被科学研究证实。从理论上讲，寄生物能够赋予宿主一些它们原本不具备的能力。”

不过，对于原力到底是什么，约翰逊认为更合理的解释是，原力是一种对电磁场的高级操纵能力。

为何可以用原力隔空移物？

“电磁场的基本原理是，任何带电荷的物体，比如质子和电子，都会在其周围产生电磁场。根据电磁相互作用原理，这些粒子要么相互吸引，要么相互排斥。”约翰逊解释说。

这就解释了为什么美剧《星球大战：阿索卡》（Star Wars: Ahsoka）的主人公阿索卡・塔诺这样的绝地武士能够移动物体。约翰逊说：“比方说，如果我被倒挂在霍斯星球的冰洞里，想要拿到落在地面上的光剑，那么，理论上我可以让我的手带有很强的正电荷，以吸引光剑中的电子，从而把光剑拉向我。”

但是，哪怕我们真的能拥有这种能力，在移动物体的过程中，我们也必须把注意力集中在目标物体上。否则，你最终会吸引来各种各样的东西。

为何可以用原力控制他人思想？

原力最强大、也最神秘的一面，是绝地武士能用它来控制他人的思想。如果原力是操纵电磁场的能力，那么电磁场又是如何在这个过程中发挥作用的？

约翰逊说：“我们的大脑中有很多神经元，它们通过电信号相互交流。从理论上讲，一位深谙脑科学的绝地武士能够施加非常精准的电磁场，进而控制某些神经元的放电。比如说，‘这是我要找的机器人’的想法是 1 号神经元产生的，‘这不是我要找的机器人’的想法是 2 号神经元产生的。如果我能抑制你的大脑中 1 号神经元的放电，同时让 2 号神经元放电，那么在你的脑海里就会产生‘这不是我要找的机器人’的想法。”

不过，约翰逊也明确指出，实现这种思想控制的可能性微乎其微。因为人类大脑约有 860 亿个神经元，“想要对单个神经元进行如此精准的操控，或者找出需要控制哪些神经元，都是非常困难的。这需要我们对人脑有非常深入的了解，但目前我们还做不到这一点。”

即便如此，科学家也没有放弃尝试。约翰逊告诉我们，在 2008 年的一项研究中，研究人员要求受试者用左手或右手按下一个按钮，同时记录了他们的大脑活动。约翰逊说：“最终，研究人员发现了，在受试者用左手或右手按下按钮之前，他们的大脑活动会呈现什么样的模式。更令人惊讶的是，研究人员通过分析这种大脑活动，甚至能在受试者做出选择之前的 7 秒预测出他们会用哪只手按下按钮。”

也许，操纵这些大脑活动就能影响受试者所做的选择，就像绝地武士控制他人的思想那样。

结论

如果原力是一种对电磁场的控制力，那么它并非完全不可能存在。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。