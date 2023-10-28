手机盒千篇一律又无聊？带你回顾以前的经典手机包装

对现在的手机品牌来说，包装盒不过是手机产品设计的最后一环。但对消费者来说，“微不足道”的包装盒确实是使用手机的第一环。从包装盒封条、封套的手感到盒盖的阻尼，再到包装物料印刷面的触感，手机开箱的每一个环节其实都在为手机的“仪式感”服务。

但很显然，在讲究环保的大环境下，几乎所有品牌选择让包装“一切从简”，用户开箱的仪式感已不再是包装设计的首要考虑因素，如何减少制造和物流的成本成为了手机品牌看重的事情。以“环保”“节约”为前提，手机包装也变得越来越无趣，那种会让人发出“Wow”“Awesome”的包装也越来越罕见。

但如果这种一切从简的包装才是手机包装最初的样子呢？没错，手机包装的潮流，同样是个轮回。

平平无奇的“上古时代”

虽然说手机包装是一个轮回，但和现在某些不给手机配充电器、保护壳的手机品牌相比，“上古时代”的手机包装似乎还稍微豪华一些。在 ebay 用户 bargainsbazar 上架的诺基亚 3310 竞拍的产品页面中，我们有幸看到了当年手机包装的模样，同时也能从包装上看出当时手机行业的特点。

图片来源：ebay 用户 bargainsbazar

首先，3310 的包装盒采用了经典的横向平铺布局，而不是现代手机常用的多层纵向堆叠布局。其次，包装正面除了列明手机品牌和型号外，还有着手机的“定妆照”。这样的设计也符合当时手机的销售模式：横向屏幕布局可以将手机包装正面投影面积最大化，在那个手机摆在售货员身后货架上的时代，更大的包装面积可以获得更好的视觉效果，让消费者可以一眼看到产品。

图片来源：ebay 用户 redsquirre76867

但对内包装，手机品牌就没那么上心了：能看到内包装意味着用户已经把手机买回家了，那还有什么值得设计的地方呢？在 ebay 用户 london777plus 发布的商品页面中，我们可以看到当年的包装一切以“实用”为首，简单来说就是把所有配件塑料袋里，再分门别类塞到吹塑托盘里。这种包装风格力求让消费者所见即所得，以及让同一套包装物料可以尽可能复用在更多的市场里。

此外，因当时还没有“屏占比”这种概念，手机品牌常常用天马行空的想象力来设计手机，以至于特立独行的外形是当时手机的最大竞争力。那么如何在那个没有网络自媒体的时代宣传自己最大的卖点呢？没错，靠的就是包装彩盒。事实上，除了 Nokia N97 这种需要用黑色来维持神秘感的“高端手机”，2008 年之前绝大多数的手机都采用了类似的彩盒设计。

但受限于包装印刷技术，彩盒印刷在绝大多数时候都不能展现出手机的真实质感，再加上不少品牌开始对“定妆照”动手脚，用户很快就意识到手机彩盒“仅供参考”的事实。那品牌该怎么做才能展示产品的真实质感呢？

很简单，直接把产品放出来就好了。

图片来源：YouTube 频道 Jonathan Morrison

2004 年，Apple 发布了第四代 iPod。不同于过去使用硬纸盒的产品，第四代 iPod 的包装采用了透明塑料顶盖的设计，并通过堆叠布局直接将最真实的产品展现在消费者面前。从结果来看，这种包装方式获得空前的成功，并为后续的彩壳 iPod 打下了坚实的基础，甚至被应用在后续的 iPhone 5C 当中。但从成本上看，这种复杂的包装也显著提高了产品包装的制造成本，因此也只有“高溢价”的产品会考虑这种复杂的包装方案。

从写实到抽象的转折点

但随着智能手机迈向 Android 时代，手机包装风格开始出现变化：以当时的 Android 标杆 ——Galaxy S 为例，三星开始在不同市场使用不同的包装设计：部分市场用的还是彩盒，但有些市场却开始改用与现代手机类似的黑盒烫金包装。

后续发布的 Galaxy S2 更是将这种犹抱琵琶半遮面的设计贯彻到底：除了极少数市场和运营商定制的包装外，几乎所有地区的 Galaxy S2 都采用了黑盒银字的包装风格。此外，Galaxy S2 开始在手机屏幕保护膜与包装盒背面印满手机核心卖点。

图片来源：Carousell 用户 redsquirre76867

从包装设计的角度来看，这种设计充满了“反直觉”元素，毕竟没有人会在新手机买到手后才开始注意手机卖点。但考虑到当时手机品牌已经开始在网络平台上投放广告，这种产品宣传与产品包装分离的做法其实也十分高明。毕竟当时的手机销售已不再依靠传统的柜台销售，开放的卖场也开始摆放真机用作演示。也就从这时候开始，手机包装的意义已经从宣传转移到“质感”层面，成为营造手机高级感、仪式感的重要组成。

当然了，也不是所有手机品牌都喜欢这种以黑色为主的包装风格，比如 Android 阵营曾经的半壁江山 ——HTC，就长期坚持白底真机图的设计，并用手绘风格的图案来体现产品贴近用户的特点。

但就算是 HTC，在白底真机图这条路上也没有坚持到底。2013 年，智能手机市场已经变得极为竞争激烈，作为曾经的 Android 领头人，HTC 需要用一款足够出色的产品，扭转大家对 HTC 落后于行业的印象。在这样的背景下，HTC 交出了自己“翻盘”的答卷 ——HTC One。

凭借一体化的铝合金外壳、BoomSound 音响、UltraPixel 相机和骁龙 801 处理器，HTC One 取得了空前的成功。旗开得胜的销量也让 HTC 将 HTC One 这个名字延续到了一年后的 HTC One（M8）身上。但和在白色“饭盒包装”上套彩图塑封的第一代 HTC One（M7）相比，M8 开始在产品包装上动了些小心思：

图片来源：HTC 社区

2014 年，HTC 发布了名为 HTC One 时尚版的特殊版本手机，一同亮相的还有由 YANG DESIGN 工作室设计的典藏款包装。根据 HTC 的介绍，“包装采用创新的可再生材质，取出手机之后，即成为一盏充满时尚情趣的情景灯”。也就是从这里开始，手机品牌终于开始在手机包装上“整活儿”“搞抽象”了。

比如 LG 就为 LG G Flex 设计了可弯曲包装，以体现手机弯曲后自修复的特性；华为与 Porsche Design 合作推出的手机会在包装上大量运用皮革和金属元素，以反映 Porsche Design 的奢华和工艺。

而在后来的折叠屏时代，折叠屏的特性更是为手机品牌留出了充分的发挥空间，比如三星就利用开盒的折叠机构，打造出手机从盒子中缓缓抬起、让人看到不禁喊出“Awesome”的效果。

一场关于包装设计的轮回

但就像前文提到过的那样，手机包装设计其实和时尚一样，主打的就是一个轮回。近年来越来越多手机品牌开始关注环保领域。而复杂的手机包装最为过度包装的代表，也被扣上了浪费的帽子。

总而言之，在现在这个以官网、电商平台等销售渠道为主的时代，手机包装已经摆脱了“功能展示”的任务，甚至有不少用户根本不关注手机包装上到底写了什么，不然也不会有“看 USB-C 接口分辨 iPhone 产地”这种迷惑操作。

换句话说，用户根本不在乎手机包装的设计是否具有个性，手机包装也不再是品牌展示手机特性的载体，而是演变成手机品牌名片的一部分。

图片来源：Sony

比如 OPPO 会使用具有辨识度的灰色包装，辅以巧妙排版的文字来统一品牌调性；索尼会在包装盒中大量运用其标志性的原生环保材料，并利用浮雕成型加工来减少产品包装的墨水使用量。就连 Apple 也研制了不含塑料的纸基包装盒与纸基购物袋，没错，现在 Apple Store 线下商店里提供的购物袋，就连灰色的提手也是可回收纸制作的。

回顾手机包装的发展，手机包装的历史可以被看作是手机行业的一面镜子，反映了消费者需求、品牌形象、环保意识以及销售策略的变化。而在环保、实用的时代背景下，我认为未来的功能性会是手机包装的下一个发展方向。未来的手机包装可能不仅仅是一个容器，还可能包含一些创新的功能，比如可以充当充电器、无线充电板、保护套或其他实用工具。

而当手机包装全面转向实用性发展后，相信就连 Apple 也找不到理由“克扣”用户的充电器了吧？

本文来自微信公众号：小雷哔哔 （ID：xiaoleibbb），作者：一位天明

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