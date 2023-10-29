七年六换 CEO，长城魏牌错的究竟是谁

2023 年 5 月，魏牌蓝山上市守约销量为 5136 台。截至目前，这款剑指理想 L8 的“新家”，累计销量已经超过 2.4 万辆。

魏牌蓝山没有活成理想 L8 的样子，但相比于“扑街”的摩卡、咖啡，蓝山已经是魏牌这个品牌在今年难得一见的高光时刻。接下来的魏牌高山，还要在理想尚未涉足的新能源 MPV 领域，好好地表现一把。官方表示，它在成都车展上预定才 15 分钟，订单量就破 500 台。

站在国产新能源 MPV 食物链顶端的腾势 D9 会不会被拉下马不好说，但魏牌高山或多或少都能给到一些压力。

如今的魏牌产品阵列，由高山、蓝山、新摩卡、拿铁组成，除了拿铁外，统一都更换为了全新的稳重成熟的外观设计，在网友的“敦促”之下有了更好的效果。样子好不好看是另一说，至少魏牌基因自带的“高端”，也终于是肉眼可见。

新能源转型的阵痛，除了出身就是新能源的新势力，各家都要体验一遍，长城汽车自然不例外。

而新能源转型的阵脚还没站稳，长城汽车却又迎来一波又一波的高管层动荡。

高山 MPV 上市前夕，魏牌 CEO 兼坦克及魏牌营销总经理陈思英通过社交平台，对外公布了其即将离职的信息，这距离他的上任，仅有 8 个月时间，高管的位子还没捂热，就要走了。

他任职的 8 个月期间，参与了蓝山、新摩卡和高山的上市工作，三款新车在营销角度上的成功，也体现了陈思英的实力。

陈思英表示，由于家中的一些情况，决定告别长城汽车。魏牌成立了七年，陈思英的离开，意味着这是该品牌的第 6 次更换 CEO，平均下来，魏牌几乎是每一年就更换一次高管。

同年，有着汽车界“铁娘子”之称的王凤英，也宣布从长城汽车离开，加入小鹏汽车的队伍中。

汽车制造商犹如一艘大船，高管层则是决定未来航向的舵手。舵手连连变更，如果没有带着统一的目标和方向，那么大船则会更难到达目的地。

大神出走，长城要做上车界“黄埔军校”？

长城汽车最豪华的高管阵容在魏牌汽车，相信已经是众所周知。起初魏牌有钱宝马设计总监担任设计师，前奥迪高管担任 CEO 等，个个都是精英。曾经在他们带领下推出的 VV 系列，无疑是魏牌有颜值又有实力的门面。

就连我也很好奇，好好的 VV 系列不干，非要做什么摩卡拿铁，哪怕是“切割”之前的坦克 300，完全不契合“WEY”的高端属性。

魏牌两座“大山”获得成功的背后，与品牌营销总经理陈思英的关系密不可分，已上市的产品都收获了不错的市场反响。不用“V50”，也能看到陈思英的实力。

没有“冰箱大家电”，6 座混动 SUV 魏牌蓝山，上市 5 天拿下了 5000 份大定，上市首月达成了 5136 辆的销售成绩。大 5 座混动 SUV 新摩卡，也在“青春版蓝山”影响之下，预定期间实现了 7 天订单破万。

蓝山和新摩卡的定价十分“甜点”，前者 27.38 万元起售，后者 23.18 万元起售，有着比理想 L8、L7 更第一档的入手价格。站在消费者的角度，这样的产品着实有着不小的竞争优势。

陈思英在汽车行业拥有超过 20 年的履历，2001 年入职南京菲亚特，而后又在南京名爵、上汽乘用车、北京汽车、观致汽车等多个销售公司供职。要说他最近的供职经历，还得是在领克汽车的那段时间。

2019 年，陈思英入职领克汽车，成为销售公司副总经理，负责市场和营销。在陈思英入职前，领克汽车的年销量为 12.04 万辆。在他入职之后，领克的销量持续增长，2021 年销量达到 22.05 万辆。

即便 2022 年领克汽车的销量回落至 18.03 万辆，但也比陈思英入职前强得多。正因如此，背负着长城汽车冲高使命的魏牌，更希望陈思英能够复制领克汽车的经验，带领品牌走出销量低迷的困境。事实上，他也确实做到了，只是距离成功还差一点。

某知名社交平台的网友认为，家庭因素只是陈思英对离职原因的一种“遮掩”，可能跟魏牌汽车的发展前景有较大的关系。

确实，小通认为高管层就是大船上的舵手，高管离职或者变更对于大船有着极大影响，尤其是尚在转型探索阶段的。没有明确的目标，高管年年动荡，意味着一个品牌在摸索出自己的路线之前，不断地走弯路，最后可能会因此落后于竞争对手。

在小通看来，两座大山其实足以为魏牌的高端定调了，接下来要做的则是稳住增长势头，似乎就能找回以前的高端地位。

是不是因为魏牌汽车前景而离职，小通不能妄下定论。无论如何，魏牌的高管席位缺了一员，急需一位实力强劲的精英继任。不过在这之后，魏牌的未来会变成什么形状，就是未知数了。

定位几经变更，魏牌也难免纠结和困惑

在汽车制造技术储备领域，长城汽车并不属于国内任何一家新势力或传统品牌。相反，机械素质这些汽车基本功，长城汽车毫无疑问是最认真的之一。

柠檬、坦克和咖啡智能三大技术平台，长城毫无保留地用在了魏牌车型上，并且有很多还是首发。

但在我看来，长城汽车的硬件素质在同价位算得上第一梯队，并且坦克、欧拉、魏牌等不同品牌之间，都有着极为鲜明的定位和设计特色。

坦克和欧拉是最具特色的两个品牌，无论是针对女性定制的“猫”系列，又或者是用来吸引越野爱好者的“坦克 300”，一个路人一眼就能看出来。而这种“网红”级别的产品，也为长城汽车带来了超出预期的关注度。

像魏牌这种经历了 VV 系列、咖啡系列和“山”系列三个阶段的，细看一下每个阶段的产品很少有自己独特的继承性，包括产品的定名。这或许是高管变更带来的结果，给消费者的感觉，就是变来变去，跟不上品牌的变化，无法形成固有的印象。

“今天买的 VV，明天就变咖啡了”，这说起来确实有点滑稽，但魏牌的产品矩阵也确实是这样变动的。如今的“山”系列切中了用户的需求点，更契合魏牌的高端形象，如果换了另一位高管，它还会继续下去吗？

造车经验和技术正是长城汽车的优势之处，曾经风光无限，广受用户好评也就说明产品没有毛病。不过说到底，厂商不应该只是埋头做“学霸”，“臭搞技术的”并不是一种好的形容。

如果魏牌能够坚定自身发展路线，多倾听用户的需求和心声，持续灌注前沿技术，我相信低谷之后就能爬起来。

没有“大神”带飞，魏牌的路要怎么走？

彼时的“WEY”如日中天，VV 家族的出现成功打破了合资品牌垄断的局面，成为了 15-20 万元的新国产标杆。那时候，国产造车新势力并不像今天那样来势汹汹。

2017 年，魏牌全年销量达到 8.6 万辆，这一数字在 2018 年增长至 13.9 万辆，平均下来一个月也有 10000 辆以上的销量，放在当年已经展现出十足的优势。可惜的是，魏牌的上涨势头没有持续下来，2019 年开始持续走低，直到蓝山上市前，月销量仅有可怜的 3000+。

长城汽车一直没有放弃对魏牌的投入，各种顶尖人才和先进技术，魏牌一直有着优先享受的权利。

高管层动荡，品牌定位和调性一直发生变化，导致在消费者眼里，这是一个拿不定主意的品牌，那么消费者自然会考虑这个品牌值不值得继续支持。很显然，魏牌销量的下跌，绝对不是因为产品力不行。

一款产品除了硬件表现力强劲，背后的营销、产品定位、口碑也起到极大作用。长城汽车这艘船很大，但也要跟得上时代发展，懂得用户消费心理的营销人才，才能诞生出令人印象深刻的产品。

当然了，国内汽车市场并不是想当然，长城要面对瞬息万变的市场需求，还要迎接各个新品牌、新理念的“围殴”

损失了陈思英一员大将，魏牌汽车的内部还要花时间调整，但这并不代表这个品牌没有前途。能造出 VV 系列的品牌，小通认为本身就很好。

那么，下一位带领魏牌前进的，又会是谁呢？

本文来自微信公众号：电车通 （ID：dianchetong233），作者：茶督掌柜

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