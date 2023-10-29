信息化和数字化，通信和通讯，到底有啥区别

最近这几年，“XX 数字化”、“智慧 XX”、“5G+XX”这样的词，越来越多地出现在我们身边。

大家都知道，这些词，都和信息通信技术有关。国家在大力发展数字经济，所以，各个行业都在积极推进数字化转型，宣传相关的项目。

概念越来越多，对于公众读者来说，就会越来越晕 —— 这些五花八门的名词，到底是啥意思？这些新名词，和以前那些旧名词，有什么区别？

比如说：数字化，和以前常说的信息化，到底有啥区别？

大家不妨也思考一下。这个问题，你能回答清楚吗？

老实说，第一次看到这个问题的时候，我也有点懵。

从字面上来说，信息现在基本上都是数字的，而数字，本身也代表了信息。

举个例子，你说工业数字化和工业信息化，到底有什么区别？好像工业数字化领域，用到的也都是信息技术。

后来，我仔细地思考了一下这个问题，总算理清了思路，也有了一些心得。

接下来，我就基于自己的想法，尝试回答一下这个问题。（仅代表个人意见，不一定对，也希望大家拍砖。）

█ 信息化和数字化，到底有什么区别？

首先，我觉得，信息化和数字化，都是有时代背景的名词，代表了人类不同的发展阶段。

在古代，其实人们并没有什么“信息（information）”的概念。更多用到的词，是“消息（message）”，或者说“讯息”。

消息，是一个具体的传达内容，比较简短、明确。

飞鸽传书、烽火驿站，传递的都是消息。早期电报和电话发明之后，主要用到的词，是“通讯”，而非“通信”。意思就是传递讯息。

而信息，则是一个更宏观和抽象的概念，范围更大，体量也更大。

它是对物理世界的一种描述。古代，信息的传递手段落后，加上我们生活生存也用不到那么多信息，所以，没有对信息的认知，也没有意识到它的价值。

文艺复兴和工业革命开始之后，时代迅速发生变化。生产要素变了，新的商业模式出现了，欧美国家率先开始发现：信息是有价值的。

银行、股市和现代市场的出现，加速了信息价值的提升。谁先获得信息，谁就能赚大钱。

1602 年，世界上最早的股票交易所诞生在荷兰阿姆斯特丹。

于是，人们对“信息”这个词的理解，开始变得深刻。

从某种程度上来说，信息价值提升，刺激了人们对信息产生和传输手段的需求，加速了相关科技的发展。

第一次和第二次工业革命，分别是蒸汽革命和电气革命，属于能源和动力方面的变革。电的熟练运用，加上无线电磁波理论的不断完善，最终影响到了信息领域。为第三次工业革命（含信息技术革命）奠定了基础。

上世纪 40 年代，在二战的刺激下，欧美强国在计算技术上获得了重大突破。以图灵为代表的科学家，发明了早期的计算机原型。

图灵机

后来，1946 年，基于真空管等基础技术，世界上第一台数字通用计算机 ENIAC 诞生，将人类带入伟大的计算机时代。

在研究计算机的时候，科学家们遇到了一个问题，就是无法对“信息”进行量化和表达。如果一个概念连计算单位都没有，该如何继续研究？

这个瓶颈，很快被贝尔实验室的克劳德・香农给解决了。

香农

1948 年，他提出了信息论，给出了信息的量化方法（运用概率论）以及单位（bit，比特），奠定了信息技术的理论基础。他的香农公式，也奠定了现代通信技术的理论基础。

从那之后，我们真正迎来了“信息技术革命”，走向了“信息化”。

后来，围绕计算机技术相关的软硬件技术，都被划分为信息技术。相关的产业，叫做信息产业。IT（Information Technology）这个大名鼎鼎的词，开始走进千家万户。

我们国家的信息化，是在 80-90 年代开始起步的。那时候，PC、桌面操作系统、数据库等技术在国外出现，并随着改革开放走进中国。

银行、电信、铁路、政府部门等重要单位，开始大量使用计算机系统，提升工作效率。一些富裕的家庭，也开始拥有 PC。

1989 年，国内某银行柜台

我们普通老百姓，也是那个时候，开始接受 IT 和信息化这样的概念。信息的价值认同，也是这个时期迅速提升的。

到了 90 年代中后期，互联网开始爆发，局域网技术也开始普及。于是，有了“网络化”的概念。这个概念比较好辨识，我就不多解释了。

网络出现后，刺激了信息的传递，让信息价值变得更大了。

当时著名的瀛海威广告：中国人，离信息高速公路还有多远？

进入 21 世纪后，云计算、大数据技术开始出现，引入了“云化”。这个也很容易辨识，不多介绍。

同一时期，还有一个技术开始出现并崛起，那就是物联网。

物联网以前是传感网。90 年代末，随着互联网普及，网络连接对象从人走向了物，就有人提出了物联网。

2000 年之后的很长一段时间，物联网都是基于 Wi-Fi、蓝牙等短距通信技术的。直到后来，3G / 4G 的崛起，物联网走向广域，这个概念才真正开始爆发。等 5G 到来的时候，整个通信行业都借 5G 的风口，包装和宣传物联网，所谓“万物互联”。

物联网

说了半天，要说到关键点了。

在摩尔定律的支配下，芯片技术一直在疯狂演进，人类的计算能力也在水涨船高。通信方面，从 2G 到 5G，再加上光纤的普及，连接能力也在猛涨。

突然间，人们发现，计算和连接技术的升级，逐渐形成了一个链条：

传感器和摄像机等，产生数据；通信技术，搬运数据；云计算和大数据技术，处理和存储数据。

这个链条，加速了整个物理世界向数字世界的映射。所有的物理信息，都开始变成数字信息了。

变成数字信息，最大的好处，是可以借助 IT 算力进行计算处理，既方便了管理和控制，也方便了数据价值的挖掘。这能够提升生产效率，也是能带来真金白银。

这个过程，就是数字化转型。

简单来说，借助 IT 和通信技术，将所有的生产要素转换为数字信息，以此提升生产效率和降低成本，就是数字化转型。

所以，现在以及未来的一段时间，我们人类所处的阶段，就是数字化阶段。

现在人工智能技术很火。人工智能其实也是算力算法的一种形式，用来做数据处理和价值挖掘。引入了 AI 人工智能技术的数字化，被人们称为“数智化”。这个不难理解，“数字 + 智能”。

人工智能

“数智化”才是真正的“智慧”。

现在很多所谓的“智慧港口”、“智慧校园”、“智慧医院”，其实只能算信息化、网络化，数字化都算不上（全链条没打通，或处于局部数字化），更谈不上数智化（没有 AI 技术成分）。

数智化，是目前我们能看到的最高级阶段。数智化之后会出现什么，没有人知道，只能让时间告诉我们答案。

好了，从信息化到数智化，以上就是我的理解。欢迎大家多多拍砖指正。

谢谢！

本文来自微信公众号：鲜枣课堂 （ID：xzclasscom），作者：小枣君

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