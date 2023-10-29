宇峻奥汀经典之作《幻世录》被忽略的细节

在 win98 盛行的年代，出现了不少具有划时代意义的单机游戏，影响深远渐渐发展成为经典的游戏 IP，在随后的多年时间一直都有续作发行。

而其中中文战棋类游戏的巅峰之作，正是来自宇峻奥汀的《幻世录》。说实话，在很多玩家心目中，这款游戏的地位甚至可以和 RPG 中的《仙剑》《轩辕剑》、ARPG 中的《刀剑》《暗黑》、FPS 的《CS》、即时战略《红警》相提并论。可想而知这款游戏的人气之高。

由于《幻世录》初代太过于经典，以至于 2 代在发行之后并未收获姣好的口碑。该系列也就戛然而止，成为玩家永久的遗憾。如果没有初代的光环，二代绝对算得上是精品之作。

游戏的剧情堪称完美，庞大的主线剧情，以及每个人物身上的专属剧情，汇集成为一个完美的世界观。

盗贼首脑汉克斯在遇见公主之后回归、克罗蒂的反叛证明了雷欧纳德的想法才是正确的、雷特和席德尔羁绊成为影响游戏结局的重大因素、缇娜和雪拉两位公主非常赞同雷欧纳德的理念。只有兽人族的剧情被砍了，不过丝毫不影响游戏的体验。

当年第一次接触《幻世录》的玩家，大多都会在前面的三场战斗中败亡，更惨的是刚开始不知道在战场中存档，以为和其他 RPG 游戏一样必须退出战斗模式才能存档。当年多少玩家在公主出逃的时候还想着战斗，结果被抓住了？

说实话，如果是一路狂奔的话，没有难度。但只要算错一步就满盘皆输。其实这里是给玩家们练手的，同时也在警惕玩家，游戏的操作相对比较严谨，容错率虽然有，但是并不高。也正是这个原因，后期很多时候我们不得不重玩关卡，就是为了尽最大可能收集道具和得到经验。

游戏练级

第一次玩的时候根本不知道什么是连击系统，只知道杀死敌人就有经验值，而且一刀砍的血越多经验值越高。但是二刷三刷的时候就会发现，要是同一个人连续斩杀敌人的话，就会得到 2KILL、3KILL 的提示，其实这就是连击系统，连续击杀的人越多，得到的经验值越多。

因此在一场战斗中，如果是安心给某一个人练级的话，就让其他人将敌兵打成残血，然后专门有一个人来收走人头，一局下来经验值就非常高了。

为了练级，必须使用存档读档大法，尽量让练级的人物一次性收走敌兵最多的血量，这样的话可以最大程度获得经验值。要是没打死，马上读档，让其他人砍掉敌兵一些血量，然后再去练级，这样的话就可以百分之百保证每次都能杀死一只。

游戏中还有一种名叫“幸运缎带”的饰品，这可是好东西啊！练级神器。只要装备上就可以得到翻倍的经验值，一局下来有可能升十级。

游戏中的怪物也很有意思，会根据玩家的级别而相应的提升级别。也正是这个原因，后面练级的人相对比较方便一点了，经验值高。

隐藏道具

隐藏道具绝对是游戏中的一大亮点。几乎每一张地图中都有那么一两个隐藏的道具，只要能够得到那就受用无穷。要知道游戏中的大部分神器都属于是隐藏道具，但是玩家想要直接在游戏中寻找，难如登天啊！

当年的玩家们，在电脑房中就有这个毅力，存档之后将每一个格子全都地毯式的搜索，终于成功将各个地图的宝物找了出来。到现在我都还非常佩服这些玩家的专研精神。后期，玩家们发现了坐标的调试方式（空格-pos），以及隐藏道具的攻略。即使如此，想得到的话也需要耗费大量的时间。

而这些隐藏道具中最强大的道具有：

白光之翼，分别在众神遗产和坟场，一个是偷取 BOSS，另一个是隐藏物品。可以行动两次，最关键的是使用的人群覆盖了所有人。行动两次意味着什么？完全打破了游戏的规则啊！想想进化之后的咕噜有多可怕，就知道两次攻击的 BT 程度。

主角雷欧纳德在转职二次之后，自带两次攻击属性，就用不上这个饰品了。

冥晦之轮，游戏中有两只：怒涛的隐藏宝箱，BOSS 迷之生命体身上偷取。

一直以来法师都被移动能力所掣肘，本来防御力就不高，没有移动能力就无法将实力完全发挥。

虽然可以使用的人很多，但是必须给雪拉，她的魔法攻击最强，可以在很短的时间内结束战斗，非常给力。缇娜公主的魔法虽然同样强大，但在转职之后自带移动施法能力，用不上这个道具了。

至今还记得缇娜的一些经典招式和魔法：月花圆舞、万息集气法、百花缭乱、 万息降灵法、万息秘孔术、妖华红莲舞、万息临界法、天鸣觉醒、地灵圣护、灭、大地之愈、女神之泪、裁、圣灵祝福、大地之惠、极

隐藏的饰品还有：增加一格移动能力的“穹苍之链”、增加会心一击几率的“隐密之轮”、魔法减耗一半的“逆十字”、增加气槽的“凝气之环”。另外，还有大量顶级武器装备，都是非常好用的东东啊！

游戏中的隐藏道具本来就很难发现，而且数量非常稀有，这也正是游戏的乐趣所在。只要练好了那么一两个人就有底气了。然而后期的玩家们却发现了复制道具的方法，于是人人一份白光之翼，搞得 BOSS 都不好意思出手了。每一场战斗全都是碾压获胜，敌兵根本没机会，就算轮到自己行动也是加血。

复制道具方法之前已经说过了，这里就不再赘述。

转职

不知道有没有玩家和我一样，第一次去“命运的神殿”什么都没有触发，也不知道这玩意的干什么用的。然后凭借着自己的毅力，在没有转职的情况下强行破关。艰难地打过了一场又一场的战斗？

之后才知道，原来这个神殿是可以转职的，而且转职之后各项能力会大幅度提升，可以学习更多的技能。甚至主角雷欧纳德和缇娜公主是可以二转的，分别加强了行动能力。

只要属性：力量、反应、精神、体质变黄就可以进行转职了。刚开始玩不知道，加点都加重要的。到了转职的时候还有两个属性是白字，需要去练练级，将属性点加起来。

只有咕噜的转职对属性点没有要求。在第 28 关古代神殿遗址场景中，会出现一只“迷之生命体”，可以行动两次，关键是还能使用魔法，战斗力非常之恐怖啊！玩家必须将它打残，而且不能杀死，最后一击让咕噜来完成，就可以当场转职。

转职之后的咕噜行动两次，并拥有恐怖的魔法能力。

雷欧纳德可以转职两次，分别是：剑豪、终焉剑使

在属性点变黄的时候就可以直接转职成为剑豪，但是想要二转就比较麻烦了，必须达成条件才能触发。在 34 关“遗产”中，玩家必须拿到转职的重要道具剑之魂。然后去找兽人说话，再去命运的神殿就可以用剑之魂打开神殿的中枢，获得转职的能力。

转职两次后学会：暗莹蝶舞、无想冥杀

缇娜转职一次成为神官，在转职一次成为公主

转职需要的道具是“福音之书，在 36 关“禁忌之魂”中获取

其他人转职前后形象对比：

曾经的我们怀揣着对游戏的憧憬与渴望，总想着长大后一定要买一台电脑，将所有的单机游戏都玩一次。

但当一切尘埃落定时，我们才发现自己早已失去了最美好、最无忧无虑的欢乐时光。物是人非，青春不再，闲暇之余打开电脑之后才发现居然不知道玩什么好了。似乎除了感慨青春之外，已经没有多余的心思了。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：街机时代

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