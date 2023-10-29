英特尔酷睿 Ultra 9 185H 处理器测试：多核跑分接近 AMD Ryzen 9 7845HX

IT之家 10 月 29 日消息，英特尔已开始向 PC 制造商发货“Meteor Lake”处理器，12 月 14 日正式推出。

微博博主 @PC 小匠 已经拿到了搭载酷睿 Ultra 9 185H 处理器的新款笔记本电脑，并进行了跑分测试。此次测试结果比之前的工程机要好很多，单核平均分 1864 分，多核平均 13720 分。

也就是说，这颗处理器在 Geekbench 中的单核跑分介于 i7-1195G7 和 i5-1235U 之间，多核跑分介于 AMD 线程撕裂者 3970X 和 锐龙 9 7845HX 处理器之间。

据IT之家此前报道，英特尔最初在今年 9 月份发布了 Meteor Lake 处理器。官方表示，代号为 Meteor Lake 的英特尔酷睿 Ultra 处理器是英特尔客户端处理器路线图的一个转折点：该款处理器首次采用芯粒设计，使用 Intel4 工艺和 Foveros 封装技术。

该系列处理器的核显将是一大亮点。官方称，英特尔酷睿 Ultra 1 代移动处理器的图形模块（GPU Tile）器集成了英特尔锐炫图形架构，规模达到 8Xe 核心，官方称能够在集成显卡中提供独立显卡级别的性能，支持光线追踪和 Intel XeSS，每瓦性能翻倍。此外，新一代核显有更高的频率，同等电压下的频率直接可以冲击到 2GHz 以上。新核显还针对 DX12U 进行了优化，支持倍帧功能，支持新特性“Out of Order Sampling”。

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