七国集团将就企业开发先进 AI 系统行为准则达成一致

10 月 30 日消息，一份文件显示，七国集团（G7）将在周一就企业开发先进人工智能（AI）系统的行为准则达成一致。各国政府目前正努力降低人工智能技术被滥用的风险。

这份文件指出，考虑到人工智能可能带来的隐私和安全风险，自愿行为准则将成为主要国家管理人工智能的重要里程碑。

今年 5 月，在名为“广岛人工智能进程”的部长级论坛上，加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国组成的 G7 以及欧盟领导人共同启动了这一进程。

文件中提到，行为准则共有 11 点，“旨在推广全球范围内的安全、可靠和值得信赖的人工智能，并为开发最先进的人工智能系统（包括最先进的基础模型和生成式人工智能系统）的组织提供自愿指导”。

此外，该准则“还将帮助充分利用这些技术的好处，并应对由此带来的风险和挑战”。它敦促企业采取适当措施，识别、评估和减轻人工智能生命周期中的风险，并在人工智能产品投放市场后解决滥用事件和模式。

企业应该公开发布关于人工智能系统功能、限制、使用和滥用的报告，并投资建设强大的安全控制系统。

欧盟凭借其严格的人工智能法案在监管这一新兴技术方面处于领先地位，而日本、美国和东南亚国家则采取比欧盟更少干涉的方式来促进经济增长。

本月早些时候，欧盟委员会数字事务负责人维拉・朱罗娃（Vera Jourova）在日本京都举行的互联网治理论坛上表示，行为准则是确保安全的坚实基础。在监管到位之前，它将起到桥梁作用。

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