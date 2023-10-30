全国通用人工智能行业产教融合共同体在北京门头沟成立

IT之家 10 月 30 日消息，据“北京门头沟”公众号报道，全国通用人工智能行业产教融合共同体成立大会暨人工智能产业人才培养论坛于 10 月 29 日在北京市门头沟区京西智谷・智能文创园召开。

全国通用人工智能产教融合共同体由中关村科技园区门头沟园管理委员会、北京航空航天大学、中国电子技术标准化研究院、北京工业职业技术学院等单位联合发起成立，共有 25 个省份超 200 个机构参加。据介绍，门头沟区在今年 5 月已发布北京首个人工智能算法领域专门人才政策，落地首个自主创新人工智能技术人才培养体系。

大会期间，门头沟区政府还与北京工业职业技术学院签订了合作协议，并完成京西智谷人工智能人才公共实训基地揭牌、商谈科技院校业务战略升级的“商予科技”落地门头沟等环节。

IT之家注：“通用人工智能”的对应英文简称为 AGI，即 Artificial General Intelligence 的缩写。通用人工智能通常被称为“强人工智能”或“强 AI”，指的是具备相当于人类智慧或超越人类智慧的人工智能，可表现出正常人类所具有的所有智能行为。

图源 Pixabay

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