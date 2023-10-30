佳能 2023 年第三季度营收 10252.47 亿日元，影像业务同比增长 8.7%

IT之家 10 月 30 日消息，佳能近日发布了 2023 年第三季度的财务报告，2023 年第三季度，佳能集团营业额同比增长 2.9%，为 10252.47 亿日元（IT之家备注：当前约 502.37 亿元人民币），纯利润增幅也达到了 14.8%。

打印业务领域，第二季度营业额同比增长 2.8%，为 5704 亿日元（当前约 279.5 亿元人民币）。

影像业务领域，在可换镜数码相机方面，佳能表示去年发布的全画幅专微相机 EOS R6 MarkⅡ 和今年上半年发布的 EOS R50、EOS R100 等新产品销售不断增长。RF 镜头销售坚挺。在网络摄像机方面，市场需求大和应用多样化支撑这条产品线实现了增收。综上，这一领域本季度营业额同比增长 8.7%，达到 2207 亿日元（当前约 108.14 亿元人民币）。

医疗业务领域，本季度营业额同比上升 5.0%，为 1324 亿日元（当前约 64.88 亿元人民币）。

产业设备及其他产品业务领域，半导体曝光设备方面，以电力设备领域为主的相关需求持续坚挺，销售台数同比大幅增长。但受到 FPD 曝光设备市场波动影响，该领域本季度营业额同比下降 9.4%，为 788 亿日元（当前约 38.61 亿元人民币）。

佳能表示，预计 2023 下半年，全球地缘政治风险以及通货膨胀持续导致全球货币紧缩带来的下行风险依然存在。但另一方面美国和日本的失业率及收入情况会得到改善，因此世界经济整体呈复苏趋势。

在可换镜数码相机方面，第四季度将会有大规模促销季，佳能预计整体市场持续走高。

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