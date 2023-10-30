（更新：疑似为 PS 图片）新款特斯拉 Model Y 实车曝光

更新：经网友指正，疑似是 PS 的图片。

IT 之家 10 月 30 日消息，近日网上出现了新款特斯拉 Model Y 的实车照片，从照片中可以看出，该车在外观方面进行了一些类似 Model 3 焕新版的改变。目前国内销售的特斯拉 Model Y 有三个车型可选，价格区间为 26.39 万-36.39 万元。

IT之家注意到，从实车照片来看，新款特斯拉 Model Y 的最大变化是前大灯组采用了跟 Model 3 焕新版类似的设计，与现款车型相比，新车的前大灯组更加细长，内部结构也有所更新，LED 灯带的样式更加时尚，能够提高车辆的辨识度。此外，新车的前保险杠也有所调整，取消了原来两侧的雾灯区域，并延续了贯通式的进气格栅。

在其他方面，新款特斯拉 Model Y 与现款车型保持了较高的一致性，依然采用了隐藏式的车门把手和隐私玻璃，充电口的位置也没有变化。作为参考，目前在售的特斯拉 Model Y 的长宽高分别为 4750/1921/1624 毫米，轴距为 2890 毫米。

关于新款特斯拉 Model Y 的内饰和动力方面的信息还没有公布，不过预计会与特斯拉 Model 3 焕新版类似，使用最新的家族式内饰风格，动力系统也会有一定的优化。

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