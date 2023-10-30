贾跃亭造车 9 年，法拉第未来 FF 91 首次开放动态试驾

贾跃亭的 FF 91，造车快 10 年，终于有了第一个媒体动态试驾。

最近 FF 91 第七辆车的交付活动上，有一位媒体人受邀参加，得以试驾了一下 FF 91。

这位幸运儿已经马不停蹄地发布自己的试驾感受，据说他开的还是贾老板的那辆限量版。

从他的感受来看，整体似乎还不错？

想知道他具体体验如何，请接着往下看～

FF 91 试驾体验如何

这位媒体人叫做詹姆森・道（Jameson Dow），来到美国西部最快赛道 Willow Springs 上，体验了一把 FF 91。

他重点赞赏了 FF 91 的两个部分：动力性能令人难以置信，后座非常舒适。

根据他的分享，自己开着 FF 91 过直道的时候一直踩着加速踏板，直到车速达到 145 英里 / 小时（约 233 公里 / 小时），但动力并没有丝毫减弱的迹象。

更重要的是，FF 91 的行驶过程非常安静。

不仅车外的人们听不到发动机巨大的轰鸣声，在车内也听不到轮胎和地面的摩擦声，甚至有点“太安静了”。

同时，尽管 FF 91 很重（整车质量 2922kg），但在过弯，特别是经过弯度较小的弯道时，车内也感受不到明显的车辆侧倾。

不过在弯道结束部分再踩油门，车辆会有点“漂浮”。

以及对于詹姆森来说，FF 91 的刹车有点软，需要踩上一段时间才能让车真正停下来。这也是他认为 FF 91 存在的弱点。

另一个让詹姆森非常喜欢的是 FF 91 的零重力座椅。

据他介绍，后排拥有充足的腿部空间，座椅能以 60° 倾斜，同时巨大而舒适。

在他看来，这是他坐过最舒服的后排座椅，比奥迪 e-tron SUV 的还要好，坐上后的体验和躺在著名懒人沙发 La-Z-Boy 上没什么区别。

而除了这两点让詹姆森大加赞赏，其余的要么体验到了但中规中矩，要么就是根本就没体验到。

比如车辆的开关方式，由于 FF 91 没有门把手，在车外关上或打开要么通过车窗上的手势解锁，另一种利用 B 柱上的触摸屏打开。

△ 开车门手势一致

詹姆森认为这样的方式还行，但其他方式可能更好，比如靠近时自动开门。

△ 通过触控屏幕开关车门

而在车机部分，詹姆森表示从中控调整座椅或者方向盘，软件和硬件表现之间存在一定时间差，并且有些控件需要点开很多个子菜单才能找见。

并且因为当时太晒，他戴了偏光太阳镜，在看中控屏和 HUD 时发现比较暗、不容易看清，需要找找角度。

比如在他处于中控对角方向时，屏幕亮度看起来一下降低了，他认为这是比看不清 HUD 更大的问题。

但副驾显示屏和仪表屏就没有类似的情况。

车机互联方面，手机很容易和车内 Wi-Fi 连上，并且信号比手机的好。

詹姆森说只扫了一个二维码就立刻连上了车上的 Wi-Fi，同时手机就收到了一堆通知（不过他也吐槽自己手机挺烂的）。

而一些功能，比如座椅按摩、后排娱乐屏、智能驾驶，詹姆森都没有体验到，后排娱乐屏甚至无法向下打开。

至于价格值不值，詹姆森表示，虽然 FF 91 有自己很喜欢的点，设计之类的也很高级，但 24.9 万美元（约 182.21 万元）的起售价还是不合理（同时也因为他不会买超过 20 万美元的车）。

FF 91：贾跃亭 9 年造一车

不过从当初 FF 91 开卖时的信息来看，很可能詹姆森还有一些功能没有体验。

先稍微回顾一下 FF 91 这款车。

今年 5 月底正式开售，有两个版本，Futurist 版 24.9 万美元（约 182.21 万元），限量版 30.9 万美元（约 226.12 万元）。

车长 5250mm，高 1611mm，轴距 3200mm，整车质量约 2.9 吨。

车辆拥有三个电机，前一后二，以及一个单速比变速箱，全轮驱动，最高功率达 1050 马力，电机端总扭矩 1977N・m，车轮扭矩 13285N・m。

体现在性能上，就是 0-60 英里 / 小时（约 96km/h）加速时间为 2.27 秒。

电池标配 142kWh 电池包，CLTC 续航超过 800km，并且支持直流 500A 快速充电。

在智能化方面，FF 91 则狂堆硬件。

座舱芯片是双高通 8155，车内包括 HUD 抬头显示，以及数字仪表盘、中控屏、17 英寸副驾显示屏、27 英寸后显示屏等超过 10 块屏幕，可同时访问三个 5G 网络。

搭载的语音助手支持自然语言、上下文和复杂命令的理解能力，还支持私人定制。而语音助手体验如何，詹姆森并没有提。

智能驾驶则使用英伟达 Drive Orin 平台，激光雷达上车，传感器还有摄像头、毫米波和超声波雷达，总数超过 30 个。

不过交付时只提供基础 L2 级功能，自动泊车、高速和城区的领航驾驶功能都有待 OTA，包括 FF 91 卖点之一 —— 可建立专属地图，在私人领域实现自动驾驶的功能也还是期货。

詹姆森也没有体验到远程控车、手表控车等功能，所以也难怪詹姆森的试驾感受中最突出的是动力表现。

而另一个重要的进展，则是 FF 91 生产进度曝光了。

5 月底开售的时候，官方公布了三个阶段的交付计划：

第一阶段：美国时间 5 月 31 日开始，首批行业专家交付；

第二阶段：美国时间 8 月开始，共创交付；

第三阶段：全面交付，公司向所有支付全款的用户交付车辆；

从当前进展来看，FF 91 还在第二阶段，一共只交付了 7 辆，交付对象也都是明星、网红之类。

比如著名豪宅地产经纪人 Jason Oppenheim、明星经纪人 Kelvin Sherman，此次交付的第七辆，车主则是 F1 赛车手、勒芒冠军 Justin Bell。

而制定分批次、慢慢来的交付计划的原因，很可能是缓慢的生产速度。

据法拉第未来新 CEO 表示，公司目标短期内实现每小时 0.5 辆的生产速度，也就是 2 个小时造 1 辆，并希望在 2025 年初每小时能造 2 辆。

也就是说，目前 FF 91 造一辆的时间要超过 2 个小时，年产量约为 2500 辆。

而根据贾跃亭未偿债务接近 130 亿来计算，需要卖出 7063 台才能偿还债务（包括 300 辆限量版）。

现在这个生产速度，要想让贾老板回国，至少还要 2 年多……

参考链接：

https://electrek.co/2023/10/26/the-faraday-future-ff91-actually-exists-and-i-was-the-first-media-to-drive-it/

本文来自微信公众号：智能车参考 （ID：AI4Auto），作者：有车有据

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