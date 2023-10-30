360 与航天宏图达成战略合作：在气象、水利等领域打造人工智能方案

IT之家 10 月 30 日消息，日前，360 集团宣布与航天宏图达成战略合作。未来，双方将依托自身优势，在行业大模型落地探索和数字安全赋能等方面开展深入合作。

据介绍，双方将在卫星遥感大模型探索上展开深入合作，在气象、应急、水利等领域打造可落地的人工智能产品方案。此外，双方还将结合各自的核心技术优势，在城市安全、卫星互联网安全、重点行业数字化安全等方向开展深入合作。

据IT之家此前报道，360 集团上个月宣布，360 智脑大模型全面接入 360 全家桶，正式面向公众开放。据介绍，360 智脑拥有千亿参数规模，预训练超万亿 tokens，具备生成创作、多轮对话、逻辑推理等十大核心能力、数百项细分功能，能够覆盖大模型应用的所有场景。基于 360 智脑的企业级垂直大模型，已在金融、医疗、教育等近 20 个行业陆续落地。

▲ 图源航天宏图官网

360 集团的合作伙伴航天宏图信息技术股份有限公司成立于 2008 年，是国内领先的卫星互联网企业，是科创板首批上市企业。公司研发了具有完全自主知识产权的遥感与地理信息一体化软件 PIE（Pixel Information Expert），拥有国内首个遥感与地理信息云服务平台 PIE-Engine，实现遥感基础软件的国产化替代，为政府、企业、高校以及其他有关部门提供基础软件产品、系统设计开发、遥感云服务等空间信息应用整体解决方案。

根据航天宏图今日公布的三季度业绩公告，2023 年前三季度营收约 15.86 亿元，同比增加 13.93%；归属于上市公司股东的净利润亏损约 4050 万元，同比减少 148.75%。2022 年 1 至 12 月份，航天宏图的营业收入 100.0% 由卫星应用贡献。

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