天津首家华为旗舰店开业，华为说要做零售店体验的天花板

华为旗舰店・天津滨江道于北京时间 10 月 27 日在天津滨江道步行街盛大开业。这不仅是华为落子华北的首家旗舰店，也是华为旗舰店体验全新升级的第一家门店。华为天津旗舰店将为消费者带来更丰富的全场景体验与更高品质的服务。

在开业前一天（10 月 26 日）的媒体沟通会上，华为终端 BG 零售业务部部长荣涛与天津规划设计总院副总经理赵春水分享了华为旗舰店的服务理念与天津店背后的设计故事。

体验升级，打造消费者的“城市客厅”

华为终端 BG 零售业务部部长荣涛表示，与一般的体验店不同的是，华为旗舰店不以销售额为目的，而是更在于为消费者提供优质的产品和服务。“我们希望不仅是产品遥遥领先，旗舰店的服务和体验也遥遥领先。”

优质有温度的服务，是华为旗舰店立身的重要根基。荣涛介绍，旗舰店不仅有丰富的硬件产品体验和由体验顾问提供的专业的讲解，也致力于为消费者提供超越预期的服务，如免费礼品包装、数据备份、清洁消毒、免费贴膜、会员生日礼物等，为用户带来惊喜。

此外，华为旗舰店丰富的社群活动也践行着“城市客厅”的主张，让消费者与华为、城市与华为得到紧密的连接。在运动区来一次放松身心的瑜伽，在 HUAWEI TALK 中聆听业界大咖的讲座，在“华为学堂”学习设备的使用技巧，这些丰富多彩的活动，为城市居民生活提供了更多的选择。

荣涛还表示，天津旗舰店也将延续这一特色，展开如骑行、飞盘、腰旗橄榄球、有道 STEAM 课堂、咿啦看书绘本故事会等活动，将华为天津旗舰店打造成天津人的健康房、亲子游乐场。正因为这些优质的线下服务，华为的非凡体验才形成了一个完整的闭环。

华为旗舰店是联接品牌与消费者的重要触点，也是让消费者能够体验品牌文化和理念的直接渠道。“以天津店为起点，华为零售业务进行重大升级，以“一城一个城市客厅”为目标，计划在两年内全国旗舰店达到 25 家以上。华为希望打造零售店体验的天花板，我们持续为消费者提供最暖心的服务、最创新的产品、最极致的体验，希望用我们遥遥领先的服务联接更多的消费者。”荣涛说。

穿越古今，用新技术还原旧风情

将华为旗舰店与城市特色进行紧密结合，打造一城一店一文化，是华为一直以来所积极践行的理念。作为在中国近代史上具有举足轻重地位的城市，华为将天津旗舰店选址在了具有百年历史的天津交通旅馆，将现代科技与历史空间重组整合，寓新生于历史。

参与华为天津旗舰店设计改造的天津规划设计总院副总经理赵春水表示，为了最大限度地还原建筑本身的历史风貌，设计团队查阅了大量历史资料，找到了 1927 年设计师的原版手绘图纸，通过轻改造、低冲击、微更新的策略使老建筑还原旧风情。

而在修缮的过程中，华为也对建筑的现状进行抽丝剥茧，清理掉了外墙因多次修缮而喷涂的多层真石漆，并对墙体开裂、凿痕与铆栓进行修补填平，并严格按照历史恢复了消失的女儿墙，最终还原了交通旅馆本身的建筑美学。

“我们在修缮过程中，为了恢复老建筑本身的风貌，牺牲了部分商业面积，恢复了入口处已拆除的骑楼，重新设计了钻石型中庭，这些不惜成本并牺牲商业利益的举措，充分说明了华为力求将天津旗舰店打造成天津人城市客厅的良苦用心。”赵春水表示。

在建筑修缮上做减法，在科技关怀上做加法。赵春水认为，华为天津旗舰店以新空间、新体验，不仅让老建筑焕发新生，同时还通过建筑与自然的链接，历史与现代的碰撞，让城市空间不断与时俱进。这也是充分反映了华为带来的不只是技术进步，更是对简单生活的价值追求。

未来，随着华为旗舰店将走进更多的城市，华为也将以优质的产品与服务，富有地域特色的店面设计，打造出更多城市客厅的样板。力求用暖心、实在、差异化的特色服务不断加深与用户的情感联接，用科技赋能大众的美好生活。

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