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育碧《阿凡达：潘多拉边境》18 分钟实机公布，最低要求锐龙 5 3600+GTX 1070

2023/10/31 16:21:08 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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感谢IT之家网友 Alejandro86 的线索投递！

IT之家 10 月 31 日消息，育碧《阿凡达：潘多拉边境》公布 18 分钟实机演示，该作将于 12 月 7 日发售，上线 PC、PS5 和 Xbox Series X|S。

IT之家注意到，育碧还公布了《阿凡达：潘多拉边境》PC 端配置要求，最低要求锐龙 5 3600 / i7 8700K +RX 5700 /  GTX 1070，推荐配置锐龙 5 5600x / i5 11600k +RX 6700 XT / RTX 3060 Ti

该作需要 16 GB 内存 + 90 GB 硬盘空间，支持光线追踪反射和阴影，并允许对多种视觉效果进行精细调整，例如环境反射质量和远处阴影；将利用 AMD 的 FSR 2 技术，以便玩家可以微调视觉质量和性能。

《阿凡达 潘多拉边境》现已上架育碧商城并开启预购，共有三个版本，售 348 元起。

  • 标准版：本体 + 预购奖励（“双星之子”组合包）售 348 元

  • 黄金版：本体 + 预购奖励 + 季票（两个 DLC）售 548 元

  • 终极版：本体 + 预购奖励 + 季票（两个 DLC）+ 终极组合包（萨仁图传承装饰、萨仁图猎人武装）+ 数字艺术设定集与原声带售 648 元

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关键词：阿凡达育碧游戏

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