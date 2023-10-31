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三星 990 PRO NVMe M.2 2TB 固态硬盘迎折扣：优惠 170 元，到手价 979 元

2023/10/31 17:50:19 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 10 月 31 日消息，三星 990 PRO 这款 M.2 硬盘相信小伙伴们都比较眼熟，目前 2TB 款在电商平台迎来促销，叠加满 200-20 元补贴券后，实付到手价为 979 元

官方介绍，这款硬盘的顺序读取速度为 7450 MB/s，顺序写速为 6900 MB/s，随机读取速度为 1400 KIOPS，随机写入速度为 1550 KIOPS，重量为 9 克，缓存为 2GBLPDDR4，并拥有 1200 TBW

官方宣称，三星 990 PRO 是自家的“终极 SSD”，可充分发挥 PCIe 性能，搭配三星自研控制器，可提高电源效率，每瓦的性能比 980PRO 高出 50%，同时保证强劲的速度和性能。

此外，该 SSD 散热器的随机性能提升超过 55%，在 PS5 和支持 Direct Storage 的 PC 游戏上，“实现游戏真实感”。

IT之家注：相关固态硬盘需要叠加补贴券后，才能得到 979 元价格。

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关键词：三星固态硬盘

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