Mate 60 系列销售强劲，消息称华为明年智能手机出货量目标为 1 亿部

IT之家 10 月 31 日消息，TheLec 援引业内人士的话表示，华为将明年智能手机出货量目标定为 1 亿部，这要比目前多家市场研究公司的预测（7000 万部左右）高出 40% 多。

业内人士认为，华为最近推出的 Mate 60 系列手机需求强劲，这大大加快了华为的发展脚步。华为今年的全年智能手机出货量预计将达到 4000 万至 5000 万部，这比华为去年 3000 万部的出货量高出 30-70%。

他认为，华为今年推出的 Mate 60 系列旗舰手机对华为来说具有里程碑式的意义，因为这表明华为在一定程度上克服了美国的制裁。

随着华为 Mate 60 系列手机的爆火，在国内引发抢购热潮，甚至一度需要加价购买。华尔街见闻报道称，从供应链获得的权威市调机构数据显示，W36（9 月 4 日到 9 月 10 日），华为以 17% 的销量市占率夺得中国智能手机市场第二宝座。

业内人士还提到，华为在制定积极的商业计划的同时也在试图平息公司内部的兴奋情绪。其中一位业内人士透露“华为内部正试图冷静下来，因为如果其激进的商业计划被曝光，则可能会进一步激怒美国政府和其他方面。”

据称，得益于华为 Mate 60 系列的强劲表现，再加上中国智能手机制造商近期快速推出新品的节奏，导致中国面板制造商销售的手机 OLED 价格略有上涨。

不过，由于智能手机行业整体不景气，小米、OPPO、vivo 和其他中国智能手机制造商对 OLED 面板的采用率较低，而中国面板制造商也一直以接近制造成本的价格销售手机使用的 OLED 屏。

据报道，最近中国面板制造商的智能手机 OLED 报价已从最低点上涨了 4-5 美元（IT之家备注：当前约 29 - 37 元人民币）。

业内人士估计，旺季过后，价格将逐渐回调 1~2 美元，但仍将比历史低点高出 2~3 美元，这是因为华为智能手机的 OLED 采用率很高。据报道，这一波智能手机 OLED 价格的上涨是由京东方所主导的。

消息人士称，Mate 60 系列的 OLED 出货量最近也有所增加。该系列手机所采用的 OLED 面板由两家公司提供：京东方和维信诺。由于近期的扩张，维信诺中小尺寸 OLED 产线开工率有所提升。

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