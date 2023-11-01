消息称共享办公鼻祖 WeWork 将申请破产，软银遭遇重大损失

11 月 1 日消息，周二据知情人士透露，共享办公企业 WeWork 计划最早于下周申请破产。这家得到日本软银支持的公司正面临巨额债务和巨大亏损的困境。

WeWork 的股价在消息发布后的盘后交易中下跌了 32%。今年以来，股价已经下跌了大约 96%。

报道援引知情人士的消息称，总部位于纽约的 WeWork 正在考虑在美国新泽西州申请破产保护。

WeWork 拒绝对此置评。

周二早些时候，WeWork 表示已与债权人达成协议，暂时推迟支付部分债务的期限即将到期。

截至今年 6 月底，WeWork 的净长期债务为 29 亿美元，长期租约超过 130 亿美元，而且在商业房地产行业借贷成本上升的背景下，这给公司带来了更多困扰。

WeWork 的破产申请将成为这家公司的命运的惊人逆转。2019 年，该公司的私人估值达到了 470 亿美元，这对投资者软银来说是一次重大损失。

自 2019 年计划上市失败以来，WeWork 一直陷入困境。投资者对其以长期租赁并将其短期出租的商业模式持怀疑态度，并对其巨大亏损感到担忧。

WeWork 的困境在随后的几年中并没有得到缓解。最终，该公司在 2021 年成功上市，但估值大幅下降。日本的软银集团作为其主要支持者，投资了数十亿美元来支持这家初创公司，但该公司仍在持续亏损。

今年 8 月，WeWork 对其继续运营能力表示了“严重质疑”，并有多位高管离职，其中包括首席执行官桑迪普・马斯拉尼（Sandeep Mathrani）。

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